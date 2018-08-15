Посол Пакистана в РФ подарил спасенному альпинисту Гукову ковер

Посол Пакистана в России Кази Халилулла подарил ковер петербургскому альпинисту Александру Гукову, которого в конце июля спасли с горы Латок-1. Об этом сообщило РИА «Новости».

Халилулла навестил Гукова в больницу. Он отметил, что хотел лично встретиться с альпинистом, чтобы передать «лучшие пожелания и пожелать скорейшего выздоровления».

Посол подчеркнул, что власти Пакистана на высшем уровне следили за спасением альпиниста. «Мы рады, что вертолеты Пакистана смогли добраться до него и спасти», – добавил Халилулла.

В качестве подарка он преподнес Гукову ковер. «Я подарил ему один, так что он сможет запомнить нас и свой визит в Пакистан», – заявил посол.

Гуков вместе с иркутским альпинистом Сергеем Глазуновым начали восхождение на Латок-1 в Пакистане утром 22 июля. На следующий день погода испортилась, связь с россиянами прекратилась. Еще через день петербуржец подал сигнал SOS, рассказав, что его партнер сорвался вниз вместе с продуктами, газом и веревками.

Спасти петербурца удалось 31 июля. Спустя несколько дней, после неудачной попытки, его эвакуировали в Москву.

Высота Латок-1 составляет 7145 метров. Вершина с перепадом высот в 2,5 км остается непокоренной. Ближе всех к покорению горы подобрались американцы в 1978 году, им оставалось пройти 145 метров.