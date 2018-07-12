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Петербургский альпинист Дмитрий Матушкин погиб во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии

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© Фото: Christian Hartmann / Reuters

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Тело на вертолете доставили в Нальчик, оставшиеся альпинисты продолжили спуск самостоятельно.

Петербургский альпинист Дмитрий Матушкин погиб во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Он скончался из-за травмы конечности, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа состояла из четырех человек, она была зарегистрирована в альплагере «Безенги». О происшествии стало известно вечером 11 июля, около 20:30. Сразу с альплагеря выдвинулись спасатели. В пять утра вылетел вертолет МИ-8 и эвакуировал тело погибшего из ущелья.

«Альпинисты попали под камнепад, это природа, стихия. Горы – место повышенной опасности, здесь могут произойти всякие несчастные случаи», – заявили в МЧС.

По состоянию на 08:50 12 июля все поисково-спасательные работы завершены. Спасательная операция на перевале Урал прошла на высоте 3900 метров. Тело погибшего альпиниста передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов в городе Нальчик. Остальные вместе со спасателями спустились на территорию альплагеря «Безенги» самостоятельно. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«В горах подобные ситуации нельзя спрогнозировать и предотвратить, − прокомментировали в МЧС. − Сейчас сезон путешествий и восхождений по горным туристическим маршрутам. Здесь много любителей активного отдыха. Мы настоятельно рекомендуем всем альпинистам регистрировать свои маршруты перед выходом».

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