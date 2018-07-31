В горах Пакистана спустя неделю спасли петербургского альпиниста Александра Гукова

Петербургского альпиниста Александра Гукова спасли в горах Пакистана на седьмые сутки. О счастливом исходе спасательной операции сообщила в своем Facebook координатор спасательных работ Анна Пиунова.

По ее словам, вертолеты вылетели к вершине Латок-1 в 02:45 по местному времени, в 04:49 Гукова нашли и госпитализировали. У россиянина нет особоых оморожений, он ослаб и с трудом разговаривает из-за недельной голодовки.

Гуков вместе с иркутским альпинистом Сергеем Глазуновым начали восхождение на Латок-1 утром 22 июля. На следующий день погода испортилась, связь с россиянами прекратилась. Еще через день петербуржец подал сигнал SOS, рассказав, что его партнер сорвался вниз вместе с продуктами, газом и веревками.

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Тело Глазунова обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. Поиски Гукова затянулись из-за облачности и аномально теплой температуры, которая провоцирует камнепады и лавины.

Высота Латок-1 составляет 7145 метров. Вершина с перепадом высот в 2,5 км остается непокоренной. Ближе всех к покорению горы подобрались американцы в 1978 году, им оставалось пройти 145 метров.

Глазунов являлся мастером спорта, чемпионом России. Гуков – помощник капитана дальнего плавания, обладатель международной премии Piolet D’Or («Золотой ледоруб») и одноименной национальной награды. Попытку покорить Латок-1 альпинисты предпринимали летом прошлого года, но тогда им помешала погода.