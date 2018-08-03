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Транспортировку спасенного альпиниста Гукова перенесли из-за попавшей в самолет птицы

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© Фото: Instagram / @gukovalexander

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Спецборт МЧС из-за инцидента совершил экстренную посадку.

Транспортировку петербургского альпиниста Александра Гукова, спасенного в горах Пакистана, перенесли из-за попавшей в самолет МЧС птицы. Об этом на своей странице в Facebook написала Анна Пиунова, член Федерации альпинизма России.

В пятницу, 3 августа, Гукова должны были доставить в Москву. В двигатель самолета Ан-148 попала птица, поэтому борт МЧС совершил экстренную посадку в Жуковском.

Пиунова отметила, что, скорее всего, вылет альпиниста задержится до утра 4 августа.

Александр Гуков и иркутский альпинист Сергей Глазунов начали восхождение к вершине Латок-1 22 июля. На следующий день погода испортилась, связь с россиянами прекратилась. Еще через день петербуржец подал сигнал SOS, рассказав, что его партнер сорвался вниз вместе с продуктами, газом и веревками.

Гукова спасли только через неделю. За это время он ослаб из-за длительной голодовки.

Высота Латок-1 составляет 7145 метров. Вершина с перепадом высот в 2,5 км остается непокоренной при подъеме с северной стороны. Ближе всех к покорению горы подобрались американцы в 1978 году, им оставалось пройти 145 метров.

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