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Путин: Мне не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Глава РФ рассказал, что мало кому из чиновников нравится тема повышения пенсионного возраста, но рано или поздно это придется сделать.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. Об этом он сказал на встрече с волонтерами, которые работали на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Российский лидер назвал тему пенсионной реформы «чувствительной для большого количества наших граждан», отметив, что вопрос «не вчера возник».

«И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», – передает «Интерфакс» слова Путина.

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Президент подчеркнул, что окончательного решения по вопросу пока нет – законопроект только прошел первое чтение в Государственной думе. «Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», – добавил глава РФ.

Путин также сказал, что в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан, а к настоящему времени это число значительно сократилось.

«Сегодня уже на одного пенсионера – два рабочих, то есть почти в два раза сократилось количество. На пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться», – заявил президент.

По словам главы России, необходимо предотвратить худший вариант развития событий, потому что «либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы – это лопнет».

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Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно отнеслись к инициативе, в связи с чем рейтинг Путина упал до самых низких значений за несколько лет.

Реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона России. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста.

 

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