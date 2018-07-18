«Красная карточка»: на акции против пенсионной реформы в Петербурге задержали более 10 человек (ФОТО)

В Петербурге прошла акция против повышения пенсионного возраста, на которой задержали больше десяти человек. Организаторы назвали мероприятие «экскурсией» под названием «Красная карточка пенсионной реформе».

Изначально активисты хотели провести в Северной столице согласованный митинг в Овсянниковском саду. Смольнинский суд запретил акцию из-за ограничений, действующих в период Чемпионата мира по футболу, который завершился еще 15 июля. Позднее Городской суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Несогласные с повышением пенсионного возраста устроили несогласованное мероприятие на Малой Садовой улице 18 июля в 19:00, за день до первого чтения законопроекта реформы в Государственной думе. Организаторы призвали участников не приносить флаги и плакаты, а также не скандировать лозунги. Вместо этого они раздали красные карточки, которые были опознавательным знаком и «сигналом» для чиновников и депутатов.

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На акции, по оценке корреспондента «Санкт-Петербург.ру», собралось около 300 человек. Вскоре после начала мероприятия на Малую Садовую пришли полицейские.

Правоохранители задержали одного из организаторов, Ивана Овсянникова. Его, несмотря на попытку сопротивления, окружили несколько сотрудников полиции.

Позднее протестующие направились к Казанскому собору, а задержания продолжились. По словам правозащитники Динара Идрисова, в автозаке находятся более десяти человек. Участники «экскурсии» затем разошлись по направлению к Исаакиевской площади.

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Согласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно восприняли инициативу властей, в связи с чем рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в июне сократился с 72,1% до 63,4%. Чтобы исправить ситуацию, администрация главы государства создала неформальный штаб для пиар-кампании повышения пенсионного возраста.

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