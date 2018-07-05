Кремль решил спасти пенсионную реформу с помощью пиарщиков

Администрация президента России создала неформальный штаб для пиар-кампании пенсионной реформы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю.

Влиять на мнение россиян в администрации собираются при помощи экспертов и политтехнологов. Они будут сотрудничать с внутриполитическим блоком Кремля под руководством Сергея Кириенко, первым заместителем главы администрации. Совещания по вопросу пенсионной реформы идут с конца мая.

«Тем есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает», – заявил один из экспертов.

По данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина сократился с 18 по 24 июня с 72,1% до 63,4%. Согласно Фонду «Общественное мнение», рейтинг главы страны находится на самом низком уровне с 2013 года.

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Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м. и так далее.

Согласно исследованиям «Левада центра», повышение пенсионной реформы не особо заботит россиян. В дни Чемпионата мира более 55% жителей страны думали о мундиале, о предстоящей реформе задумались около 30% граждан, еще 13% рассказали, что главной темой для них стало повышение цен на бензин.

Депутатов ситуация взолновала больше, чем россиян. Члены оппозиционных фракций в Государственной думе заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы. Оппозиционеры из Законодательного собрания Петербурга также выступали против изменений, но большинство парламентариев поддержали повышение пенсионного возраста.

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Ранее глава Минтруда Максим Топилин пообещал увеличить к 2019 году средний размер пенсии до 15,4 тыс. рублей. По его словам, пенсионная реформа – «экономическая необходимость», связанная с серьезным ростом продолжительности жизни.

В интернете продолжается сбор подписей против реформы. Документ, адресованный президенту Путину, подписали более 2,7 млн человек.

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