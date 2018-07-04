«Грабеж под футбольную анестезию»: ЗакС поддержал повышение пенсионного возраста

Петербургский ЗакС поддержал федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщает «Фонтанка.ру». Обсуждение скандального законопроекта состоялось в конце заседания парламента.

Против реформы высказались представители петербургской оппозиции. По словам депутата Оксаны Дмитриевой, повышение пенсионного возраста выгодно только финансовым посредникам, так как цель законопроекта – сократить накопительный элемент пенсий.

Максим Резник назвал реформу «грабежом под футбольную анестезию» и предположил, что болеющим за Россию в матче с Хорватией россиянам «останется только надеяться, что крепостное право не восстановят».

Борис Вишневский подчеркнул, что подавляющее большинство граждан против повышения пенсионного возраста, а сэкономить можно, сократив расходы на войну в Сирии. Депутат Надежда Тихонова отметила, что вместо пенсионной реформы можно ввести более эффективные меры, например, прогрессивную шкалу налогообложения.

За поддержку пенсионной реформы выступила глава по социальной политике, депутат «Единой России» Елена Киселева. Женщина отметила, что Россия является последней страной на постсоветском пространстве, повышающей пенсионный возраст. Депутат заверила, что власти делали все, чтобы задержать подобное развитие событий.

В результате тайного голосования (предложение проголосовать поименно большинство парламентариев не поддержало, – прим. ред.) повышение пенсионного возраста поддержали 37 депутатов, против выступили 12 человек, еще один воздержался.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Согласно поправкам, доходы фонда в текущем году сократятся на 66,8 млрд рублей и составят 8,266 трлн рублей. Расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 млрд рублей относительно уровня, заложенного в бюджет, до 8,532 трлн рублей.

Компенсировать недостаток бюджета планируется за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете ПФР в результате неполного использования в 2017 году.

Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Ранее члены оппозиционных фракций в Государственной думе заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м. и так далее.

Согласно исследованиям «Левада центра», повышение пенсионной реформы не особо заботит россиян. В дни Чемпионата мира более 55% жителей страны думали о мундиале, о предстоящей реформе задумались около 30% граждан, еще 13% рассказали, что главной темой для них стало повышение цен на бензин.

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