Российские власти снизили акцизы на бензин с 1 июня

В пятницу, 1 июня, российские власти снизили акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. рублей за тонну. С 1 июля возможно дальнейшее снижение государственных наценок еще на 700 рублей. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Это отличная новость. Данная мера позволит стабилизировать биржевые цены на бензин и дизельное топливо. Однако важно понимать, что она не изменит экономику АЗС и не выведет розницу из убытков. Поэтому заморозка розничных цен, которую пообещали нефтяные компании, будет искусственной», – цитирует «Политэксперт» гендиректора Независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова.

В свою очередь Козак подчеркнул, что пересмотр акцизов позволит стабилизировать цены на нефтепродукты, а не уменьшить стоимость бензина и солярки на АЗС. По словам министра финансов Антона Силуанова, из-за акцизных маневров бюджет потеряет 140 млрд рублей.

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За последние несколько месяцев стоимость литра любого топлива в стране выросла на 13%. Согласно информации Росстата, в мае цена бензина Аи-92 предолела отметку в 41 рубль, Аи-95 – 44 рубля, Аи-98 – 49 рублей. Дизельное топливо подорожало до 43,91 рубля.

Ранее стало известно, что петербургские провайдеры «Дом.ru» и ООО «Телекомпас» поднимут цены на интернет-тарифы с 1 июля. Тарифы вырастут на 10% и 8% соответственно. Во многом, доступ в интернет обойдется пользователям дороже из-за «пакета Яровой».