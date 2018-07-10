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Пенсионную реформу поддержали власти 61 региона России

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© Фото: pixabay.com

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Первое чтение законопроекта состоится в Госдуме 19 июля, власти планируют окончательно решить вопрос к 1 октября.

Власти 61 региона России направили в Государственную думу положительные отзывы о пенсионной реформе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

Депутаты собирают отзывы до 16 июля, и процесс, по словам министра, идет с опережением сроков. «Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс», – подчеркнул Топилин.

Первое чтение законопроекта пройдет в Госдуме 19 июля. Предполагается, что вопрос повышения пенсионного возраста будет решен до 1 октября.

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Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что власти в регионах мешали провести обсуждение пенсионной реформы. Он объяснил это страхом перед темой и подчеркнул, что давление со стороны чиновников было «не слишком сильным и легко преодолеваемым», сообщил «Интерфакс».

Фадеев добавил, что Общественная палата поддержит реформу, если она поможет реализации «майского» указа президента РФ. «Если нам удастся так скорректировать предлагаемый законопроект, что цели будут достигаться, мы, несомненно, его поддержим», – отметил он.

Согласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины – не в 60 лет, а в 65. Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Те граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Россияне негативно восприняли инициативу властей, в связи с чем рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в июне сократился с 72,1% до 63,4%. Чтобы исправить ситуацию, администрация главы государства создала неформальынй штаб для пиар-кампании повышения пенсионного возраста.

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Против реформы выступают оппозиционные политики, в том числе из Госдумы. Они пообещали сделать все возможное, чтобы отклонить законопроект.

Ранее министр труда Топилин заявил, что к 2019 году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тыс. рублей. По его словам, пенсионная реформа – «экономическая необходимость», связанная с серьезным ростом продолжительности жизни.

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