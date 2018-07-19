Отсчет пошел: Госдума приняла в первом чтении пенсионную реформу

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Документ поддержали 328 парламентариев, а 104 проголосовали против. С реформой были не согласны члены КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Единственный депутат от «Единой России», который выступил против законопроекта, – Наталья Поклонская.

В начале заседания в Госдуме несколько парламентариев предложили отменить или отложить рассмотрение документа, но инициативу отклонили. Также депутаты отказались выносить законопроект на всенародное обсуждение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок предоставления поправок к реформе продлили с 18 августа до 24 сентября.

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Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста.

Накануне, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.