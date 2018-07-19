  • 20 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 62.9439  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.1888  
Нефть($) 19.07.2018 72.57 0.55
Нефть(p) 19.07.2018 4524.24 +10.89

Отсчет пошел: Госдума приняла в первом чтении пенсионную реформу

Автор:


© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Темы дня

Поправки ко второму чтению депутаты будут собирать до 24 сентября.

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Документ поддержали 328 парламентариев, а 104 проголосовали против. С реформой были не согласны члены КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Единственный депутат от «Единой России», который выступил против законопроекта, – Наталья Поклонская.

В начале заседания в Госдуме несколько парламентариев предложили отменить или отложить рассмотрение документа, но инициативу отклонили. Также депутаты отказались выносить законопроект на всенародное обсуждение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что срок предоставления поправок к реформе продлили с 18 августа до 24 сентября.

Читайте также:

Хуже только в Индии: как Кремль пытается продавить повышение пенсионного возраста

Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Изменения будут происходить поэтапно. Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м. Граждане, которые собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022-м, и так далее.

Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта повышения пенсионного возраста.

Накануне, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram