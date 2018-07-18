В метро Петербурга объяснили, почему на «Площади Александра Невского» нарисовали больше всадников, чем коней

Петербургский метрополитен рассказал, что на художественной композиции на станции метро «Площадь Александра Невского – 1» по ошибке изобразили пятерых всадников. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

На композиции изображен Александр Невский вместе с четырьмя дружинниками, которые сидят лишь на четырех конях. Как оказалось, архитекторы станции и художники Эдуард Озоль, Виктор Новиков и Иван Костюхин не заметили ошибки. О ней стало известно благодаря записи в книге отзывов, оставленной одним из пассажиров. Несмотря на это, композицию решили не исправлять.

«Со временем у нее даже появилось народное название «Пять мужиков и четыре лошади», а пытливые умы до сих пор предлагают новые теории – пятый всадник на ходулях, конь пал в бою, голова справа не такая, как все и прилеплена позже», – отметили в метро.

Представители подземки добавили, что изначально композиция висела на торцевой стене зала станции «Площадь Александра Невского – 1». В 1985 году, когда появился переход на одноименную станцию «оранжевой» ветки метро, ее перенесли в пересадочный тоннель.

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