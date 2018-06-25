Структуры «Газпрома» приобрели санаторий «Дюны»

ЗАО «Лидер», структура НФП «Газфонд» и «Газпромбанка», приобрела у «Группы ЛСР» санаторий «Дюны». Об этом сообщил РБК.

Сделка состоялась 21 июня. Ее детали не раскрываются «из-за взаимных договоренностей с покупателем».

Новый собственник собирается развивать «Дюны» вместе с прилегающим санаторием «Белые ночи», который в 2017 года на 49 лет арендовала группа СОГАЗ, связанная со структурами «Газпрома».

Планируется, что в пансионате будет увеличено количество номеров, также там построят новые спортивные и медицинские объекты. Максимальная разрешенная высота строительства – 15 м.

ООО «Санаторий Дюны», подконтрольное «Группе ЛСР», в 2005 году взяло в аренду комплекс на срок до 2053 года, а затем вознамерилось приватизировать его.

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Ранее ООО «Санаторий Дюны» принадлежало гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако после его переоформили на «дочку» компании. В результате компания потеряло право приоритетного выкупа имущества.

После нескольких неудачных попыток в конце 2017 года Смольный продал санаторий за 1 млрд 10 млн рублей, стоимость была определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». Сделка возмутила градозащитников и представителей власти. Депутат ЗакСа Максим Резник попросил прокуратуру проверить продажу комплекса.

По его словам, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». Он заявил, кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 млрд рублей. Таким образом, продажа санатория по условиям мирового соглашения приводит к потерям петербургского бюджета.

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