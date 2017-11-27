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Прокуратуру Петербурга попросили проверить продажу санатория «Дюны»

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© Фото: komned.ru

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С таким требованием к прокурору города Сергею Литвиненко обратился депутат ЗакСа Максим Резник.

Прокуратуру Петербурга попросили проверить продажу санатория «Дюны». С таким требованием к прокурору города Сергею Литвиненко обратился депутат Законодательного собрания Максим Резник. Об этом сообщается на официальном сайте парламентария.

Резник просит провести срочную проверку сделки, при которой, по мнению депутата, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». По словам Резника, комитет имущественных отношений (КИО) хочет заключить мировое соглашение с ООО «Санаторий Дюны».

В итоге комитет получит возможность на реализацию права выкупа арендованных помещений одноименного оздоровительного комплекса и 38 га земельных участков, на которых расположены здания и сооружения. Депутат указывает в обращении, что в настоящий момент ГУП «ГУИОН» проводит оценку имущества санатория. По его словам, стоимость имущества существенно занизят и оценят менее чем в 1 млрд рублей.

При этом только кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 млрд рублей. Таким образом, продажа санатория по условиям мирового соглашения приведет к потерям петербургского бюджета. «К соглашению стороны должны прийти на заседании 13 арбитражного апелляционного суда уже 28 ноября», - резюмирует парламентарий.

Выкупить «Дюны» уже три года пытается «Группа ЛСР», на этой земле планируют построить апартаменты. Ранее ООО «Санаторий Дюны» принадлежало гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако после его переоформили на «дочку» компании. В результате ООО «Санаторий Дюны» потеряло право приоритетного выкупа имущества.

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