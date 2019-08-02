Интересный маршрут на выходные из Петербурга: Сосновый Бор и Шепелевский маяк

Мирный атом

Для многих Сосновый Бор ассоциируется с Ленинградской АЭС, чем-то опасным и непонятным, куда стоит ехать в последнюю очередь. Но на самом деле город этот, как и весь каравалдайский полуостров, – красивое историческое место с величественными сосновыми лесами и длинными песчаными пляжами.

На месте небольшой старинной деревни Устья в 1958 году появилась новая грандиозная стройка, ставшая за десять лет большим центром изучения атомной энергии. Здесь были построены Ленспецкомбинат «Радон», филиал Института атомной энергии им. Курчатова, а затем и атомная электростанция. До 2013 года Сосновый Бор оставался закрытым городом, куда пускали только по пропускам, но теперь посетить его может любой желающий. Единственное оставшееся ограничение – наличие паспорта Российской Федерации, который спрашивают на пропускном пункте.

Памятников старины в самом городе нет, так как он планомерно застраивался в советское время, но всё же здесь есть на что посмотреть. Помимо большого количества зелени, простора и тишины, Сосновый Бор радует своими пляжами и песчаными дюнами. Южный берег Финского залива за петербургской дамбой давно известен своей красотой и уединенностью. Городской пляж постоянно прибирается, а необычным бонусом станет панорамный вид на мощную Ленинградскую АЭС. Есть основная зона отдыха, а есть более уединенная с золотистым песком – Липовский пляж. Он расположен в пяти километрах севернее города и считается лучшим на южном побережье Финского залива.

Фото: Instagram / @shurabushman, @nataly_flordecor

В самом Сосновом Бору стоит заглянуть в детские городки (именно так) – Андерсенград и Малую Копорскую крепость. Оба были построены Юрием Савченко, главным архитектором города и лауреатом Государственной премии РСФСР. Он же разработал и герб в 1996 году, а сейчас в 84 года является почетным гражданином Соснового Бора. Крепость находится в обычном дворе и состоит из нескольких каменных башенок со стеной, по которой проложен желоб. Андерсенград же был построен к 175-летию со дня рождения великого датского писателя и занимает целых два гектара. Здесь поместились башни Оловянного солдатика и Ратушная, дом Оле Лукойе, кафе «Белоснежка», летний театр, мосты, бастионы и даже подземный ход. Городок выглядит очень красочно, как настоящий сказочный, можно даже попасть на какой-нибудь фестиваль или праздник.

В Сосновом Бору, кстати, около десяти лет назад появился собор иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», он выполнен в нетипичном стиле экспериментального неоконструктивизма, что вполне логично для научного города. В общем, интересного хватит на целый день.

Как добраться:

Прямая электричка с Балтийского вокзала до станции Калище. В пути около двух часов, ходит ежедневно. Можно доехать на машине: съезд с КАД у Малой Ижоры, перед Южной дамбой, далее 40-50 километров обычной дороги. Есть также маршрутка от станции метро «Автово» №401 и от станции метро «Парнас» №402, путь занимает около двух-трёх часов.

Фото: Instagram / @svetlanasolomonova

Дореволюционный маяк

Маяк в посёлке Шепелево появился более века назад, он оповещает проходящие корабли о резком сужении Финского залива по пути к Петербургу. Отсюда до противоположного берега всего 20 километров. Фонарное сооружение Шепелевского маяка изготовлено во Франции фирмой «Барбьер и Фенестр» в 1910 году, а сама башня имеет высоту 38 метров и выполнена из кирпича. Все сохранилось в оригинальном виде, и маяк продолжает неустанно работать, давая две долгих вспышки через каждые 16 секунд. Дальность видимости его сигналов составляет 17 морских миль или 31 обычный километр.

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Место вокруг маяка очень спокойное и умиротворенное. Много птиц, вдалеке проплывают мощные сухогрузы и другие поменьше. Рядом находится радиобашня, которая вдвое выше Шепелевского маяка и сильно портит вид на фото, но безопасность кораблей превыше всего. Территория вокруг мыса относится к заказнику «Лебяжий», имеющем самое высокое разнообразие растений, птиц и животных, какое можно встретить в Ленинградской области. Почти 200 видов, встречающихся здесь, занесены в Красную книгу.

Интересно, что у Шепелевского маяка в годы Великой Отечественной войны начиналась Малая дорога жизни протяженностью 71 километр. Она шла сюда по льду через острова Сескар, Малый и Лавенсаари.

Как добраться:

К маяку ведёт дорога от посёлка Шепелево, она начинается рядом с братской могилой моряков и летчиков-балтийцев, в конце пути есть парковка для машин. На общественном транспорте можно доехать как из Петербурга, так и Соснового Бора на маршрутках №401 и №402. Остановки на повороте к маяку нет, но водители останавливаются по просьбе. Пешком до маяка около полутора километров, совсем немного (и очень красиво).

Фото: Instagram / @katysokolka, @anna.vasilchenk0

Гора-Валдай и форт Красная горка

Рядом с посёлком Шепелево находится старинный посёлок Гора-Валдай, где сохранилась красивая православная церковь Святой Троицы Живоначальной. Она была спроектирована в 1899 году архитектором Василием Антоновичем Косяковым. Выдающийся зодчий построил до революции много соборов в Петербурге, Кронштадте, Петергофе, Либаве, Астрахани и даже грузинском Батуми. Церковь имеет статус объекта культурного наследия народов РФ. Первый настоятель, отец Михаил, впоследствии был канонизирован как священномученик Маврикий. Сам посёлок был известен ещё в XVI веке, затем находился под властью Шведов и наконец отвоеван в Северной войне Петром I. Расстояние от Шепелево до Гора-Валдая около четырёх километров.

Чуть дальше в сторону Петербурга на берегу Финского залива расположен мощный береговой форт кронштадтской линии укреплений «Красная горка». В 1919 году крепость стала местом антибольшевистского восстания, подавлением которого командовал Сталин. Строительство укреплений проходило с 1909 по 1915 годы, и к началу мировой войны гарнизон форта был полностью укомплектован. Во время Гражданской войны артиллерия обстреливала Кронштадт и корабли красного Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны форт оказывал огневую поддержку защитникам Ораниенбаумского плацдарма. Берег Финского залива здесь с обрывом, вдоль которого очень красивые виды среди сосен.

В 2007 году военные моряки решили создать музей на месте мощного форта, и теперь все желающие могут прогуляться среди старинных артиллерийских орудий и фортификационных сооружений. Музей открыт по выходным с 11 до 19 часов, вход свободный. Добраться туда можно опять же на маршрутках №401 и №402, поворот на форт Красная горка, затем пешком около двух километров. От Шепелево он находится в 15 километрах. Если есть желание, форт можно посетить с экскурсией на автобусе.

Фото: Instagram / @neksusha