Смольный продал санаторий «Дюны» за 1 млрд рублей

Смольный продал санаторий «Дюны» за 1 млрд 10 млн рублей. Мировое соглашение о приватизации заключено с ООО «Санаторий Дюны», которое является структурой «Группы ЛСР». Об этом сообщили в комитете имущественных отношений (КИО).

«Указанная стоимость определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности. Цена рассчитана исходя из текущих градостроительных требований в отношении земельного участка под Санаторием, а также с учетом его вида разрешенного использования - под санаторно-курортную функцию», - отметили в КИО.

При этом днем ранее, 27 ноября, стало известно, что прокуратуру Петербурга попросили проверить продажу санатория «Дюны». С таким требованием к прокурору города Сергею Литвиненко обратился депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Резник просит провести срочную проверку сделки, при которой, по мнению депутата, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». По его словам, кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 млрд рублей. Таким образом, продажа санатория по условиям мирового соглашения приводит к потерям петербургского бюджета.

Выкупить «Дюны» уже три года пытается «Группа ЛСР», на этой земле планируют построить апартаменты. Ранее ООО «Санаторий Дюны» принадлежало гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако после его переоформили на «дочку» компании. В результате ООО «Санаторий Дюны» потеряло право приоритетного выкупа имущества.

В 2017 году ООО «Санаторий Дюны» обратилось в КИО с заявкой о приватизации санатория и земельного участка под санаторием, однако ООО было отказано. После этого компания оспорила указанный отказ в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Решением суда комитету было предписано заключить с ООО договор купли-продажи. Цена сделки на основании данного судебного решения должна была составить 725 млн рублей. Сейчас, при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, стороны заключили мировое соглашение, увеличивающее стоимость продажи санатория.