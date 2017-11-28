  • 29 Ноябрь 2017
USD 29.11.2017 58.4125 0.1352
USD ММВБ 00:17 0  
EUR 29.11.2017 69.4934 -0.0023
EUR ММВБ 00:17  
Нефть($) 28.11.2017 63.47 0.55
Нефть(p) 28.11.2017 3707.44 +40.63

Смольный продал санаторий «Дюны» за 1 млрд рублей

Автор:


© Фото: lenoblastinfo.ru

Темы дня

Мировое соглашение о приватизации заключено с ООО «Санаторий Дюны», которое является структурой «Группы ЛСР».

Смольный продал санаторий «Дюны» за 1 млрд 10 млн рублей. Мировое соглашение о приватизации заключено с ООО «Санаторий Дюны», которое является структурой «Группы ЛСР». Об этом сообщили в комитете имущественных отношений (КИО).

«Указанная стоимость определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности. Цена рассчитана исходя из текущих градостроительных требований в отношении земельного участка под Санаторием, а также с учетом его вида разрешенного использования - под санаторно-курортную функцию», - отметили в КИО.

При этом днем ранее, 27 ноября, стало известно, что прокуратуру Петербурга попросили проверить продажу санатория «Дюны». С таким требованием к прокурору города Сергею Литвиненко обратился депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Резник просит провести срочную проверку сделки, при которой, по мнению депутата, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». По его словам, кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 млрд рублей. Таким образом, продажа санатория по условиям мирового соглашения приводит к потерям петербургского бюджета.

Выкупить «Дюны» уже три года пытается «Группа ЛСР», на этой земле планируют построить апартаменты. Ранее ООО «Санаторий Дюны» принадлежало гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако после его переоформили на «дочку» компании. В результате ООО «Санаторий Дюны» потеряло право приоритетного выкупа имущества.

В 2017 году ООО «Санаторий Дюны» обратилось в КИО с заявкой о приватизации санатория и земельного участка под санаторием, однако ООО было отказано. После этого компания оспорила указанный отказ в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Решением суда комитету было предписано заключить с ООО договор купли-продажи. Цена сделки на основании данного судебного решения должна была составить 725 млн рублей. Сейчас, при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, стороны заключили мировое соглашение, увеличивающее стоимость продажи санатория.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Бетанкур в Петербурге: великий инженер, который преобразил Россию

    Почему новый мост Северной столицы решили назвать именем Августина Бетанкура, чем петербуржцы обязаны испанскому инженеру, а также как сложилась его судьба на берегах Невы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.17
    В чем заключаются преимущества биткоина
    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram