На Ласковом пляже больше нет исторической дюны

На Ласковом пляже в поселке Солнечный уничтожили дюну, которая радовала местных жителей несколько десятилетий. Как сообщили в группе «Сестрорецкий актив», это место даже посещал президент Франции Шарль де Голль.

По словам очевидцев, рядом с дюной идет стройка, с которой борются местные жители.

Петербуржцы считают срытие дюны варварством.

В Курортном районе на берегу продолжается стройка, которую население считает неуместной и некрасивой. Предполагается, что там будет кафе.

Как пишет "Вечерка", на предприятии «Курортный берег», которая проводила работы на Ласковом пляже, утверждают, что избавились от песчаных заносов, а дюну не трогали.