Прокуратура открыла проход к Финскому заливу у санатория «Дюны»

ООО «Санаторий Дюны», занимающее одноименный комплекс в Сестрорецке, не сможет ограничить проход к Финскому заливу. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

В начале мая жители Курортного района рассказали, что возле залива объявление «Проход закрыт. Частная собственность». Согласно вывеске, пройти нельзя будет с 1 июня.

Депутат направил обращение прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, в котором рассказал о нарушении Водного кодекса РФ. Спустя несколько недель надзорный орган решил проблему. «Объявления сняты, проход к заливу открыт», – написал Вишневский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ООО «Санаторий Дюны», подконтрольное «Группе ЛСР», в 2005 году взяло в аренду комплекс на срок до 2053 года, а затем вознамерилось приватизировать их.

Ранее ООО «Санаторий Дюны» принадлежало гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако после его переоформили на «дочку» компании. В результате компания потеряло право приоритетного выкупа имущества.

После нескольких неудачных попыток в конце 2017 года Смольный продал санаторий за 1 млрд 10 млн рублей, стоимость была определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». Сделка возмутила градозащитников и представителей власти. Депутат ЗакСа Максим Резник попросил прокуратуру проверить продажу комплекса.

По его словам, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». Он заявил, кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 млрд рублей. Таким образом, продажа санатория по условиям мирового соглашения приводит к потерям петербургского бюджета.

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