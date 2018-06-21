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Мариинский театр вызвали в суд для спасения дома Лермонтова

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© Фото: vk.com/dom_lermontova

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Руководство театра уже было оштрафовано за невыполнение своих обязанностей по содержанию здания.

В Петербурге в конце августа пройдет судебное заседание, на котором рассмотрят иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга к Мариинскому театру. Чиновники хотят обязать учреждение выполнить обязательства по сохранению исторического дома №61 по Садовой улице, в котором жил писатель Михаил Лермонтов.

Смольный решил несколько лет назад передать расселенное здание театру, чтобы приспособить его под гостиницу для приглашенных гостей. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что руководству Мариинки необходимо создать в доме музей-квартиру Лермонтова.

В ноябре 2017 года чиновники выявили, что театр нарушает требования по сохранению исторического объекта. В начале следующего года был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

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«Обязательства по сохранению нужно выполнять сейчас, а не ждать, когда дом превратиться в руины. Если прямо сегодня не начать предпринимать меры по сохранению последнего в Санкт-Петербурге лермонтовского адреса, то через пару лет дом можно будет признать аварийным», – заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.

Парламентарий отметил, что город обязан добиться, чтобы театр выполнял свои обязательства. Он выразил надежду, что руководство Мариинки не намеренно бездействует, чтобы снести здание.

В защиту здания выступают и петербургские активисты. В начале года они провели поэтический пикет, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. 

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