Активисты провели поэтический пикет в защиту дома Лермонтова на Садовой

Активисты 3 января провели поэтический пикет в защиту дома Михаила Лермонтова на Садовой улице, 61. Встреча была связана с разрушающимся последним сохранившимся в Петербурге домом, связанным с именем поэта.

Доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в квартире №1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь же он написал самые значительные свои произведения: «Смерть поэта», «Бородино», «Герой нашего времени» и «Демон».

Расселенное более десяти лет назад здание сейчас находится в аварийном состоянии. В 2008 году стало известно, что дом станет частью гостиничного комплекса площадью 66 тыс. кв. метров. Это будет отель класса четыре звезды на 470 номеров, проект за 230 млн евро реализует ООО «Центр развития инвестиционных проектов». В 2010 году город лишил инвестора участка.

В 2015 году Смольный решил передать дом Лермонтова Мариинскому театру - также для строительства отеля, только для приглашенных гостей театра. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил тогда, что город передаст дом под отель только при условии создания в нем музея-квартиры Лермонтова.

О сроках передачи дома и строительства гостиницы пока не сообщается. В мае 2017 года депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к Полтавченко с просьбой сохранить квартиру Михаила Лермонтова, которая находится на втором этаже дома. Петиция в поддержку проекта по созданию квартиры-музея набрала более 25 тыс. подписей.