Защитники Дома Лермонтова обвинили Мариинский театр во лжи

Активисты инициативной группы защитников Дома Лермонтова, который находится на Садовой улице, 61, обвиняют руководство Мариинского театра во лжи.

Защитники Дома Лермонтова получили ответ на свое обращение с жалобой на недопустимое состояние памятника.Петербуржской градозащитнице Дарье Васильевой выслали разъяснения ФГБУК «Мариинский театр», в оперативном пользовании которого находится этот дом.

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В пересланном письме заместитель директора С.Б. Банников пишет о якобы принятых театром мерах – закрытии входов и окон, а также сообщает об отсутствии протечек кровли и светового фонаря. Письмо датировано 12 октября этого года.

Однако в распоряжении активистов имеется видео с квадрокоптера от 15 октября 2017 года, опубликованное общественным движением «Не все равно». Там можно увидеть открытые окна, а также отсутствие стекол на световом фонаре над парадной лестницей.

Градозащитники отправили третье по счету обращение через электронную приемную Министерства культуры, приложив к нему фото- и видео-материалы, свидетельствующие об отсутствии консервации здания. "Конструкция фонаря является бесчердачной: под остеклением нет никаких перекрытий, осадки проникают прямо в парадную. При такой ситуации протечки попросту неизбежны", - пояснила ситуацию Васильева.

Так называемый доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в квартире №1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь же он написал самые значительные свои произведения: «Смерть поэта», «Бородино», «Герой нашего времени», «Демон».

Расселенное более десяти лет назад здание сейчас находится в аварийном состоянии.

В 2008 году стало известно, что дом станет частью гостиничного комплекса площадью 66 тыс. кв. метров. Это будет отель класса четыре звезды на 470 номеров, проект за 230 млн евро реализует ООО «Центр развития инвестиционных проектов». В 2010 году город лишил инвестора участка.

В 2015 году Смольный решил передать дом Лермонтова Мариинскому театру - также для строительства отеля, только для приглашенных гостей театра. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил тогда, что город передаст дом под отель только при условии создания в нем музея-квартиры Лермонтова.

О сроках передачи дома и строительства гостиницы пока не сообщается. В мае 2017 года депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к Полтавченко с просьбой сохранить квартиру Михаила Лермонтова, которая находится на втором этаже дома.