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Мариинский театр через суд заставили сохранить дом Лермонтова на Садовой

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© Фото: vk.com/dom_lermontova

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Руководству театра придется разработать проект, который позволит избежать разрушения здания.

Октябрьский районный суд Петербурга обязал Мариинский театр разработать проект сохранения дома №61 по Садовой улице, где в прошлом жил поэт Михаил Лермонтов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Иск к руководству театра подавал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Суд полностью удовлетворил требования Смольного.

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На разработку проекта выделено 36 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Согласовать документацию необходимо до 8 сентября 2019 года. В частности, в рамках работ нужно будет отреставрировать несущие конструкции, крыши, фасады и помещения.

Дом на Садовой передали Мариинскому театру летом 2016 года. Чиновники не раз требовали провести необходимый ремонт, чтобы здание не разрушилось.

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