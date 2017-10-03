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Защитники музея Лермонтова: Здание на Садовой нуждается лишь в капремонте

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© Фото: Wikimedia Commons

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Дом, где жил поэт, отдан под строительство отеля.

Здание по адресу улица Садовая, 61, где проживал русский поэт Михаил Лермонтов,  доведено до плачевного состояния, но все можно восстановить. Такое мнение высказали сторонники появления в этом доме музея поэта во время дискуссии в медиа-гайд-парке "С правой ноги".

"Дом далек от руин, - считает градозащитница Дарья Васильева. – Да, выглядит он непрезентабельно, но требуется лишь обычный капитальный ремонт". При этом она добавила, что в здании похозяйничали мародеры: больше нет печей и каминов, с парадной лестницы украдены балюстрады.

По мнению защитников квартиры поэта, доведение дома до такого состояния могло быть специальным. "Когда люди видят вскрытые доски, то это прибавляет негатива в адрес этого здания", - добавила Васильева.

"Никаких принципиальных перестроек та часть дома, где была квартира Лермонтова, не претерпела", - заявил член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Александр Кречмер, добавив, что еще одна  ценность помещения - именно в нем Лермонтов узнал о гибели Пушкина. По его словам, вопрос о создании музея в квартире Лермонтова необходимо выносить на федеральный уровень.

Сторонники музея поэта в здании, где в 1836-1837 годах Лермонтов жил и писал свои произведения, собираются каждый месяц по 3-м числам для привлечения внимания к судьбе здания.

Так называемый доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в квартире №1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь же он написал самые значительные свои произведения: «Смерть поэта», «Бородино», «Герой нашего времени», «Демон».

Расселенное более десяти лет назад здание сейчас находится в аварийном состоянии. 

Ранее, 3 августа, на Садовой улице, 61 А неравнодушные устроили чтение стихов в защиту дома Михаила Лермонтова.  Местные жители выступают против сноса здания и строительства на этом месте отеля.

В 2008 году стало известно, что дом станет частью гостиничного комплекса площадью 66 тыс. кв. метров. Это будет отель класса четыре звезды на 470 номеров, проект за 230 млн евро реализует ООО «Центр развития инвестиционных проектов». В 2010 году город лишил инвестора участка.

В 2015 году Смольный решил передать дом Лермонтова Мариинскому театру - также для строительства отеля, только для приглашенных гостей театра. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил тогда, что город передаст дом под отель только при условии создания в нем музея-квартиры Лермонтова.

О сроках передачи дома и строительства гостиницы пока не сообщается. В мае 2017 года депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к Полтавченко с просьбой сохранить квартиру Михаила Лермонтова, которая находится на втором этаже дома.

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