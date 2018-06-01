Посол США в РФ Хантсман проехал на мотоцикле возле Эрмитажа и Исаакиевского собора (ВИДЕО)

Посол США в России Джон Хантсман проехал по центру Петербурга на мотоцикле. Об этом сообщили на странице американского посольства в Facebook.

Дипломат в составе колонны других байкеров проехал по Дворцовой набережной возле Эрмитажа, затем – около Исаакиевского собора и возле других знаменитых мест.

Ранее Хантсман вместе с женой посетил ресторан быстрого питания Subway на Невском проспекте, который стал первым филиалом американской сети. Посол надел форму сотрудника и приготовил несколько сэндвичей.

Визит дипломата в Петербург состоялся с 24 по 26 мая, Хантсман прибыл в Северную столицу для Петербургского международного экономического форума.

Видео: Посольство США в РФ U.S. Embassy Moscow, Russia