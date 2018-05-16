В мэрию Еревана ворвались активисты, требующие отставки градоначальника

В здание мэрии Еревана 16 мая ворвались активисты, которые потребовали отставки главы города Тарона Маркаряна. Об этом сообщило РИА «Новости»

Активистов возмутила вырубка деревьев в парке в центре армянской столицы и неэффективность работы мэра. Они требуют от главного архитектора города Тиграна Барсегяна предоставить чертежи и проект застройки зеленых зон.

Представители власти заявили, что были вырублены только деревья старше 50 лет, которые были непригодны в силу своего возраста. Барсегян сказал, что в настоящее время чиновники пытаются связаться с архивом, чтобы получить необходимые документы для активистов.

Вице-мэр Еревана Давид Оганян призвал демонстрантов создать рабочую группу, в которую войдут и сотрудники мэрии, чтобы обсудить все вопросы. Активисты не поддержали позицию чиновника.

Протесты начались и у резиденции премьер-министра, эту должность после долгих протестов 8 мая занял Никол Пашинян, глава оппозиции. Протесты проходили с апреля из-за выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

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Демонстрантам удалось добиться отставки Саргсяна, который покинул пост 23 апреля. Пашинян говорил, что намерен стать премьер-министром, в итоге он оказался единственным кандидатом. После первой попытки выборов, состоявшейся 1 мая, в стране началась всеобщая забастовка. Вскоре Республиканская партия заявила, что готова поддержать Пашиняна.

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