  • 16 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 61.6884  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 72.8949  
Нефть($) 16.05.2018 78.79 +1.04
Нефть(p) 16.05.2018 4941.30 +27.41

В мэрию Еревана ворвались активисты, требующие отставки градоначальника

Автор:


© Фото: novator.az

Темы дня

В Армении уже больше месяца продолжаются массовые протесты, которые привели к большим переменам в стране.

В здание мэрии Еревана 16 мая ворвались активисты, которые потребовали отставки главы города Тарона Маркаряна. Об этом сообщило РИА «Новости»

Активистов возмутила вырубка деревьев в парке в центре армянской столицы и неэффективность работы мэра. Они требуют от главного архитектора города Тиграна Барсегяна предоставить чертежи и проект застройки зеленых зон.

Представители власти заявили, что были вырублены только деревья старше 50 лет, которые были непригодны в силу своего возраста. Барсегян сказал, что в настоящее время чиновники пытаются связаться с архивом, чтобы получить необходимые документы для активистов.

Вице-мэр Еревана Давид Оганян призвал демонстрантов создать рабочую группу, в которую войдут и сотрудники мэрии, чтобы обсудить все вопросы. Активисты не поддержали позицию чиновника.

Протесты начались и у резиденции премьер-министра, эту должность после долгих протестов 8 мая занял Никол Пашинян, глава оппозиции. Протесты проходили с апреля из-за выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

Читайте также:

«Бархатная революция»: Армению захлестнули протесты из-за нового премьер-министра

Демонстрантам удалось добиться отставки Саргсяна, который покинул пост 23 апреля. Пашинян говорил, что намерен стать премьер-министром, в итоге он оказался единственным кандидатом. После первой попытки выборов, состоявшейся 1 мая, в стране началась всеобщая забастовка. Вскоре Республиканская партия заявила, что готова поддержать Пашиняна.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram