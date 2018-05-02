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Всеобщее неповиновение: сторонники оппозиции перекрыли движение в Ереване

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© Фото: Sergei Grits / AP
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    Парализованы метро, железная дорога, заблокирована дорога в аэропорт Звартноц.

    Сторонники оппозиции объявили всеобщую забастовку в Ереване и перекрыли все движение. Парализованы метро, железная дорога, заблокирована дорога в аэропорт Звартноц, сообщает ТАСС.

    «Мои дорогие, в эти минуты парализована работа метро и железной дороги, перекрыта дорога в аэропорт», – заявил лидер протестного движения Армении Никол Пашинян, добавив, что «к протестующим примкнули и объявили забастовку множество коллективов школ и университетов».

    Массовые акции протеста продолжаются в Армении более двух недель. Демонстрантам удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. В понедельник, 23 апреля, Саргсян объявил о своей отставке.

    Он отметил, что лидер оппозиции был прав. «Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», – сказал политик.

    Накануне, 1 мая, парламент Армении должен был избрать нового главу правительства. На этот пост претендовал один кандидат – Никол Пашинян. Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, отказалась поддержать его кандидатуру. После заседания Пашинян объявил о начале всеобщей забастовки и призвал к «тотальным действиям гражданского неповиновения».

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    По его словам, через неделю должны состояться новые выборы премьера, в случае провала которых будут назначены внеочередные выборы. «Мы готовы к любым сценариям. Сейчас совершенно не важно, что происходит в кабинетах, важно то, что происходит здесь, на улице», – цитирует Пашиняна «Интерфакс».

    Президент Армении Армен Саркисян выразил сожаление в связи с продолжающимся в стране внутриполитическим кризисом. «Вчера парламент Армении не смог избрать премьер-министра. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют об опасности кризиса для будущего страны. Наше внимание приковано к действиям вовлеченных политических сил. Призываем в течение предстоящей недели продолжить консультации по поиску путей выхода из кризиса, что послужит нашим общим национальным интересам», – отметил он.

    Второй этап выборов премьера Армении должен состояться 8 мая на специальном заседании парламента. Сегодня же, 2 мая, из-за акций протеста заседание парламента было сорвано, депутаты не смогли приехать на работу. В зале заседаний зарегистрировались только 33 из 105 депутатов. Для кворума было необходимо присутствие 53 человек.

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