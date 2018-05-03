Правящая партия Армении поддержит лидера оппозиции Пашиняна на выборах премьер-министра

Республиканская партия Армении, занимающая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать на выборах премьер-министра кандидата, которого выдвинет одна треть депутатов. Об этом заявил глава фракции в Национальном собрании Ваграм Багдасарян.

В настоящее время почти половина депутатов поддерживает Никола Пашиняна, лидера оппозиционного движения «Елк» и главу массовых протестов. Республиканская партия отказалась выдвигать своего кандидата.

Выборы премьер-министра состоятся 8 мая, через неделю после десятичасового на котором Республиканская партия не поддержала Пашиняна. После этого оппозиционер призвал сторонников присоединиться к всеобщей забастовке. В городах Армении были заблокированы дороги, а метро и железная дрога перестала работать.

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Массовые акции протеста продолжаются в Армении более трех недель. Демонстрантам удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. В понедельник, 23 апреля, Саргсян объявил, что уходит со своей должности.

Президент Армении Армен Саркисян выразил сожаление в связи с проблемами страны. «Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют об опасности кризиса для будущего страны. Наше внимание приковано к действиям вовлеченных политических сил. Призываем в течение предстоящей недели продолжить консультации по поиску путей выхода из кризиса, что послужит нашим общим национальным интересам», – отметил он.

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