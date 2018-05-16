Следственный комитет приостановил демонтаж ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Следственный комитет РФ приостановил работы по сносу торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где в марте в результате пожара погибли 60 человек. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката собственников помещений Дмитрия Малинина.

По его словам, следствие считает ТЦ вещественным доказательством. Пока СК РФ не выдаст соответствующее постановление, здание не будут сносить.

Рабочие успели убрать вывеску со здания сауны, где начался демонтаж, и частично сняли облицовочную плитку. В настоящее время не сообщается, когда продолжится снос комплекса.

Во время начала работ врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», основной собственник «Зимней вишни», отдал городу все здания ТЦ. Как оказалось, другие владельцы комплекса еще не дали свое согласие на безвозмездную передачу имущества. В данный момент стороны пытаются решить этот вопрос.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек. В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

На месте ТЦ появится сквер памяти жертв трагедии. После обсуждения с местными жителями станет известно, что в нем появится – мемориал или часовня.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.