ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начали демонтировать

В Кемерово начался демонтаж торгового центра «Зимняя вишня», где в конце марта 2018 года из-за пожара погибли 60 человек.

Рабочим предстоит разобрать семь зданий. Первой будет демонтирована двухэтажная постройка с саунами и автомойкой, сообщил «Интерфакс».

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил место работ и поговорил с журналистами. Он подчеркнул, что «Зимняя вишня» находится в аварийном состоянии и ее нельзя эксплуатировать. «Но самое главное – эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», – подчеркнул он.

Цивилев добавил, что основной собственник комплекса, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», безвозмездно передал муниципалитету здания торгового центра. Фабрика планирует выкупить доли у других собственников, которые выступали против демонтажа «Зимней вишни».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек. В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

Предполагается, что на месте ТЦ появится сквер памяти жертв трагедии. После обсуждения с местными жителями станет известно, что в нем появится – мемориал или часовня.

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.