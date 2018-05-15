  • 15 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 14:19 61.9485  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 14:19 73.7960  
Нефть($) 15.05.2018 79.07 +0.82
Нефть(p) 15.05.2018 4958.86 +13.37

ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начали демонтировать

Автор:


© Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Темы дня

К 1 сентября на месте, где произошел пожар, унесший жизни 60 человек, появится мемориальный сквер.

В Кемерово начался демонтаж торгового центра «Зимняя вишня», где в конце марта 2018 года из-за пожара погибли 60 человек.

Рабочим предстоит разобрать семь зданий. Первой будет демонтирована двухэтажная постройка с саунами и автомойкой, сообщил «Интерфакс».

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил место работ и поговорил с журналистами. Он подчеркнул, что «Зимняя вишня» находится в аварийном состоянии и ее нельзя эксплуатировать. «Но самое главное – эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», – подчеркнул он.

Цивилев добавил, что основной собственник комплекса, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», безвозмездно передал муниципалитету здания торгового центра. Фабрика планирует выкупить доли у других собственников, которые выступали против демонтажа «Зимней вишни».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек. В МЧС заявили, что инцидент случился из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши.

Предполагается, что на месте ТЦ появится сквер памяти жертв трагедии. После обсуждения с местными жителями станет известно, что в нем появится – мемориал или часовня.

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram