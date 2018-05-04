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Прокурора Петербурга попросили разобраться с перекрытием прохода к Финскому заливу у санатория «Дюны»

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© Фото: Instagram / @sanatoriidunes

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Местные жители сообщили, что владелец комплекса, подконтрольный «Группе ЛСР», собирается закрыть территорию с 1 июня.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский призвал прокурора Северной столицы Сергея Литвиненко проверить информацию о закрытии прохода к Финскому заливу в районе санатория «Дюны» в Сестрорецке. Его в конце 2017 года купила структура «Группы ЛСР».

По словам парламентария, жители Курортного района сообщили, что возле залива появилось объявление «Проход закрыт. Частная собственность». Согласно вывеске, пройти нельзя будет с 1 июня, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

Виншевский отметил, что перекрытие нарушает Водный кодекс РФ и влечет административную ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

«Прошу вас провести проверку указанных сведений и в случае их подтверждения принять меры прокурорского реагирования для обеспечения свободного доступа граждан к побережью Финского залива», — сказал Вишневский прокурору Петербурга.

ООО «Санаторий Дюны», подконтрольное «Группе ЛСР», в 2005 году взяло в аренду комплекс на срок до 2053 года, а затем вознамерилось приватизировать их.

Ранее ООО «Санаторий Дюны» принадлежало гендиректору ЛСР Андрею Молчанову, однако после его переоформили на «дочку» компании. В результате компания потеряло право приоритетного выкупа имущества.

После нескольких неудачных попыток в конце 2017 года Смольный продал санаторий за 1 млрд 10 млн рублей, стоимость была определена СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». Сделка возмутила градозащитников и представителей власти. Депутат ЗакСа Максим Резник попросил прокуратуру проверить продажу комплекса.

По его словам, бюджет Петербурга «может потерять миллиарды в результате преступного сговора». Он заявил, кадастровая стоимость участка составляет 1,15 млрд рублей, а участники рынка готовы отдать за помещения территории «Дюн» до 5 млрд рублей. Таким образом, продажа санатория по условиям мирового соглашения приводит к потерям петербургского бюджета.

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