  • 15 Июнь 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 23:20 64.3883  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 23:20 72.1604  
Нефть($) 14.06.2019 62.08 +1.17
Нефть(p) 14.06.2019 4012.32 +82.66

В самую короткую ночь года в Сестрорецке состоится пляжный ночной забег

Автор:


© Фото: Ирина Иванова

Темы дня

Забег «Белая ночь 2019» пройдет на побережье Финского залива.

В следующие выходные, в ночь с 22 на 23 июня в Сестрорецке на берегу Финского залива состоится ежегодный забег «Белая ночь 2019».

Участниками пляжного трейла, который проходит уже четвертый год подряд, станут более 1000 человек. Спортсмены будут состязаться в беге и скандинавской ходьбе на дистанциях 10 и 20 км. Перед основными соревнованиями состоится традиционный пижамный забег на 2 км.

Организаторы не устанавливают возрастных ограничений для участников. Единственное условие для детей до 18 лет – быть в сопровождении родителей. Для участия обязательно предъявить оргкомитету медицинскую справку.

Фото: Ирина Иванова
 

Среди возрастных рекордсменов нынешнего забега – 70-летняя жительница Тихвина, готовая пройти 20 км в скандинавской ходьбе, и 69-летний петербуржец, решивший пробежать такую же дистанцию. Самой юной участнице трейла 13 лет. А в пижамный забег уже заявились две сестры из Петербурга четырех и десяти лет.

Фото: Ирина Иванова
 

Ежегодно забег привлекает спортсменов из других стран. В этом году свое участие в соревнованиях уже подтвердили гости из Германии, Италии, Республики Беларусь, КНР.

Старт основных дисциплин трейла – бега и скандинавской ходьбы – запланирован ровно в полночь.

Фото: Ирина Иванова
 

Дистанция проходит по берегу Финского залива, преимущественно на твердом песке, отдельные участки каменистые или с рыхлым песком. Старт и финиш на пляже «Станция «Курорт», разворот дистанции на 10 км около пляжа «Ласковый», на 20 км – возле пляжа «Чудный».

В прошлом году победитель в беге на дистанции 10 км показал время 41 минута 19 секунд, а 20 км лучший спортсмен преодолел за 1 час 23 минуты.

«Несомненно, это самый романтичный забег из всех, что проходят в Санкт-Петербурге, – говорит организатор трейла Юрий Строфилов. – Здесь нет жесткой спортивной составляющей, главное – атмосфера: залив, закат, белая ночь и шум прибоя. И, конечно, свежий воздух, которого нам так не хватает в условиях городских пробежек. Но одновременно это и забег на проверку силы воли: ночная активность для организма – определенный стресс, тем более, когда приходится преодолевать такую поверхность, как песок. Тем ценнее для каждого участника будет добраться до финиша, где его будет ждать восход».

Вдоль трассы и на финише всем спортсменам будет предложено питание и вода, доступна возможность медицинской помощи. Перед стартом все участники забега смогут воспользоваться бесплатным профессиональным массажем. В течение всего мероприятия планируются работа гостевой зоны с интерактивными развлечениями и шоу программа.

Фото: Ирина Иванова
 

«Как правило, трейлы в России проходят в лесной или горной местности. Трасс на песке вдоль побережья, где более мягкая поверхность, практически нет. В этом тоже наша уникальность», – отмечает Юрий Строфилов.

Трейл «Белая ночь 2019» включен в городской календарь основных традиционных легкоатлетических марафонов и пробегов Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Ночной трейл «Белая ночь» пройдет при поддержке:


Дополнительная информация:

Юрий Строфилов - владелец сервиса онлайн тренировок S10.run. За последние 4 года пробежал все шесть крупнейших марафонов мира: Нью-Йорк, Бостон, Токио, Берлин, Лондон, Чикаго, где каждый раз показывал результат менее 3-х часов. В Нью-Йорке и Токио стал самым быстрым из российских участников. В мировом рейтинге Abbott World Marathon Majors на данный момент находится в первой тройке марафонцев возрастной категории 50-54 года, являясь одновременно лучшим среди российских бегунов. Личный рекорд на марафонской дистанции – 2:46:30. В 2019 году выпустил книгу «Не про бег».

Регистрация в забеге «Белая ночь 2019 »и программа мероприятия – http://whitenight.run

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    ЗОЖ
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Десять самых необычных парадных Петербурга – АДРЕСА

    Только в Петербурге подъезд называют парадной, и порой она выглядит, как настоящее произведение искусства. «Санкт-Петербург.ру» собрал адреса самых необычных из них.

    читать далее →

    «Пицца, паста и вино»: топ-5 недорогих итальянских ресторанов в центре Петербурга

    На улице тепло и солнечно – самое время насладиться нежной пастой алла карбонара, лазаньей или хрустящей брускеттой с помидорами и базиликом. Да и пицца в хорошем итальянском ресторане примерно в сто раз вкуснее, чем доставленная на дом. А что насчет бокала вина с сыром и медом? Собрали лучшие заведения с той самой атмосферой.

    читать далее →

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»
    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram