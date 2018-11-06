Жители Сестрорецка пожаловались на уничтожение пляжа «Офицерский» (ФОТО)

В Сестрорецке на озере Разлив почти полностью замостили пляж «Офицерский». Об этом сообщила активистка Анна Шушпанова.

Местные жители жалуются, что на побережье на песке проложили дорогу, а рядом они увидели ленточный фундамент, щебенку и помосты.

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«Дело в том, что площадь пляжа не велика. В наиболее узкой части он занимает всего 20 м гарантированной законом береговой полосы, сразу за которой нависают заборы и стены дорогих коттеджей», – отметили активисты.

Они добавили, что на краю пляжа появилось здание, в котором оказывают услуги по катанию на вейкборде. Также там срубили несколько деревьев и установили столбы.

«Сами столбы закреплены также металлическими тросами, места крепления тросов расположены над тропинкой на уровне шеи взрослого человека, что может представлять опасность в условиях отсутствия фонарей», – заявила активистка.