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Жители Сестрорецка пожаловались на уничтожение пляжа «Офицерский» (ФОТО)

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© Фото: vk.com/id2009530
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    По их словам, побережье озера Разлив покрывают помостами, также там появились новые сооружения.

    В Сестрорецке на озере Разлив почти полностью замостили пляж «Офицерский». Об этом сообщила активистка Анна Шушпанова.

    Местные жители жалуются, что на побережье на песке проложили дорогу, а рядом они увидели ленточный фундамент, щебенку и помосты.

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    «Дело в том, что площадь пляжа не велика. В наиболее узкой части он занимает всего 20 м гарантированной законом береговой полосы, сразу за которой нависают заборы и стены дорогих коттеджей», – отметили активисты.

    Они добавили, что на краю пляжа появилось здание, в котором оказывают услуги по катанию на вейкборде. Также там срубили несколько деревьев и установили столбы.

    «Сами столбы закреплены также металлическими тросами, места крепления тросов расположены над тропинкой на уровне шеи взрослого человека, что может представлять опасность в условиях отсутствия фонарей», – заявила активистка.

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