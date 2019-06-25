Волшебная белая ночь, или как прошел самый романтичный трейл на берегу Финского залива

Четвертый год подряд в самую короткую летнюю ночь профессиональные бегуны, опытные ходоки и увлеченные любители собрались на берегу Финского залива, чтобы не только погрузиться в романтичную атмосферу и встретиться с друзьями, но и испытать себя на прочность. Штормовой ветер, глубокий песок, мелкая галька и валуны – настоящее испытание для каждого из участников ночного трейла «Белая ночь». В награду за это – теплый летний закат, бескрайние морские просторы, дружеская атмосфера и ни с чем не сравнимые эмоции.

В стартовом городке участников и болельщиков по традиции встречали тянущиеся к небу актеры театра Bezlim F Theatre, а ритма и драйва добавляли настоящие африканские барабаны, игре на которых мог научиться любой желающий под руководством профессиональных музыкантов из коллектива Барабаны.рф. Перед стартом все желающие также могли воспользоваться бесплатными услугами профессионального массажа от PROFESSIONAL MАSSAGE CROUP «SPORT LIFE».

Первыми после разминки от сети фитнесс-клубов AlexFitness стартовали участники пижамного забега. В любимых пижамах и ночных колпаках дети и взрослые отправились в путешествие по кромке воды длиною в 2 км.

«Всегда с удовольствием принимаю участие в различных спортивных мероприятиях. Что касается ночного трейла «Белая ночь», то участвую уже второй год подряд в пижамном забеге. В этом году бежал в полную силу, чтобы занять первое место, но, к сожалению, в этом году не было награждения пижамного забега. В целом, все было здорово. В прошлом году было немного веселее: мы отдыхали до рассвета и уезжали на утренней электричке. В этом году мы уехали в час ночи. Выражаю большую благодарность организаторам, волонтерам, спонсорам, фотографам и всем, кто принимал участие в создании этого праздника, ночного забега. Очень приятно, что прислушались к прошлогодним отзывам и организовали воду, питание и массаж для спортсменов. Танцы и развлечения до утра – это мы запомним надолго. Все было здорово. Спасибо организаторам за то, что делают спорт интереснее. Порой очень не хватает таких креативных событий. Как вариант, можно добавить в следующем году развлекательные конкурсы, викторины, какие-нибудь квесты или смешные задания для болельщиков и участников. Также жаль, что в этом году не было награждения пижамного забега, но мы обязательно будем участвовать еще и звать друзей!» – поделился Марк Мордовцев.

«В данном мероприятии участвовала впервые. Узнала абсолютно случайно от друзей, с ними же и бежала. Выбрали дисциплину «Пижамный забег». Настрой был веселый: пижамы, аквагрим и умопомрачительное настроение. Очень порадовала подготовка мероприятия, сопровождение и шоу-программа. Из минусов сложная трасса на 20 км, очень большие участки с валунами, где нет освещения и помощи медиков, так как за несколько километров от старта в случае травмы вряд ли кто-то смог бы вернуться без помощи медиков. Но мы все остались очень довольны общением со спортсменами и спонсорами этого веселого мероприятия!» – рассказала Александра Репина.

Ровно в полночь под всеобщие овации и звуки музыки стартовали участники основных дистанций: бег и скандинавская ходьба на 10 и 20 км. На финише их ждали волонтеры, подарки от партнеров трейла, медали и натуральный изотоник от генерального спонсора «Белой ночи» пивоваренной компании «Балтика». Кроме этого, участники и группа поддержки насладились огненным шоу от коллектива Prana Group.

Первыми финишировали Артур Гареев и Валентина Иванова, участники забега на 10 км. Второе место в этой дисциплине заняли Ирина Афанасенко и Алексей Жумыкин. Третье место за Верой Сиговой и Александром Жуленковым.

«Я бежала не в первый раз. Дистанцию в 10 км выбрала, так как меньше года назад у меня была операция на колене, и сильных нагрузок пока стараюсь на ногу не давать. Трейл очень понравился: закат, затем рассвет, шум волн, чайки! Очень здорово! И организация мероприятия на уровне: питание, шоу программа, музыка и костер на берегу. Разметки на трассе практически не было, но она и не нужна была – бежишь себе по береговой линии залива и наслаждаешься! Особенно понравилась финишная дорожка, выложенная свечами, как взлетная полоса для самолета, аж дух захватывает!» – поделилась одна из участниц Наталья Кириллова.

«Трейл «Белая ночь» для меня в этом году был не первый. Очень люблю этот забег за место его проведения – ночное взморье, песок под ногами, бриз и шум прибоя, все это создает практически уникальную атмосферу. Ночью море, конечно же, всем доступно и без трейла, но я знаю не много добровольцев, которые просто так сами для себя готовы поехать ночью на Финский залив, взять запас воды, перекус и бежать точно столько, сколько задумано. Огромная благодарность организаторам «Белой ночи» за идею трейла, и за отличную организацию. В этом году им особенно досталось. В день забега случился шквальный ветер, причем не порывистый, а непрерывно-перманентный. Ставить палатки в таких условиях было той еще задачкой – я видела, как это происходило. Глядя на их усилия, возникшая было мысль спасовать перед стихией показалась чем-то сродни малодушию. Уверена, в следующем году я снова буду с ними!», – рассказала Светлана Панюшкина, участница забега на 10 км.

Дистанцию в 20 км быстрее всех преодолели Егор Ладонников и Александра Ретюнских. Вторыми прибежали Сергей Калитин и Евгения Румянцева. Бронза у Максима Бобровского и Любови Елкиной.

«Я бегаю уже несколько лет, но с вами бежала впервые! Выбор основывался наместе (Курортный район, чисто, красиво, с погодой повезло), и потому, что это трейл! Готовлюсь к марафонам в Берлине и Нью-Йорке осенью этого года, поэтому данный забег был идеален в качестве подготовки к основным событиям. Саму организацию забега «Белые ночи» считаю очень удачной: выступления артистов, музыка, горячая еда и напитки, побережье залива, белая ночь... Перечислять можно бесконечно! В следующем году, я слышала, будет пятый, юбилейный забег, поэтому сделаю все возможное, чтобы быть с «Белыми ночами»!» – рассказала Светлана Волкова, участница забега на 20 км.

Пьедестал почета в мужском зачете номинации «Скандинавская ходьба, 10 км» заняли Андрей Марков, Петр Кожин и Александр Матвиенко. В женском зачете лучшей стала Людмила Ольхова, следом за ней финишировала Наталья Митюшина, а на третьем месте Евгения Дьякова.

«Стартовали в 00:00, я шел северной ходьбой максимально технично с учетом песчаного покрытия трассы (местами тяжелые участки), темп был не очень высокий. Но все же пришлось хорошо поработать, так как скандинавская ходьба сейчас на втором плане, тренировок в последнее время мало, приоритет отдан бегу, который здорово помогает в плане выносливости. Участвую не первый год в дисциплине «Скандинавская ходьба». Буду ли участвовать в трейле в 2020? Пока не знаю. Минус ходьбы на 20 км – приходишь под конец праздника и интересные события остаются за кормой, увы... В этом году была отлично подготовлена трасса, коррективы внесла штормовая погода в начале гонки: наглотались песка, у ходоков легкие палки путались в ногах из-за ветра. Но это трейл, и здесь не бывает тепличных условий! Единственно, не впечатлила развлекательная программа мероприятия, в прошлых сезонах она была насыщеннее (хотя это субъективно). Но организаторы большие молодцы! Большое им спасибо!» – поделился Александр Петров.

Победителями в дисциплине «Скандинавская ходьба, 20 км» стали Марина Руденко и Сергей Митин. Второе место заняли Елена Ерина и Андрей Бараев. Третьями в женском и мужском зачетах финишировали Диана Диане и Александр Кувайков соответственно.

Ночной трейл «Белая ночь» пройдет при поддержке:

– титульного спонсора «Балтика 0»

– компании «Футужамы»

– компании «Салаты Белая Дача»

– PROFESSIONAL MАSSAGE CROUP «SPORT LIFE»

– батутного клуба 720

– скалолазного центра «Трамонтана»

– кейтеринговой компании «Аврора Кейтеринг Групп»

– компании «Prosound»

– S&I-FITNESS – сети фитнес-студий персональных ЕМS тренировок

– коллектива Prana Group

– коллектива Барабаны.рф

– театра Bezlim F Theatre

– сети фитнесс-клубов AlexFitness

– компании RadioPRoKat

– издательства «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»

– магазина «Лаборатория бега RUNLUB»

– парка приключений для всей семьи «Озорные белки»

– компании «Isostar»

– медицинского центра «Гайде»

– экипировочного центра «MEGASPORT»

– санатория «Дюны»

Фото в тексте: Алина Ханько, Ирина Иванова