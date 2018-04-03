Петербургский горсуд отказал «Стеелмар Скандинавия» в застройке Баболовского парка

Компании «Стеелмар Скандинавия», которая собиралась застроить Баболовский парк в Пушкине, в очередной раз отказали в суде. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону градозащитников, поддержав ранее принятое решение о споре, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Летом 2017 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал задание на разработку проекта по приспособлению участка в парке к современному использованию. Предполагалось, что на территории памятника построят 71 коттедж и сопутствующую инфраструктуру.

Активисты, вставшие на защиту самого большого парка Пушкина, подали в суд на КГИОП. В конце января 2018 года суд частично удовлетворил требования координатора движения «Гражданин Пушкин» Александра Беляева и юриста Павла Шапчица и признал задание незаконным.

Решение оспорил застройщик, которому принадлежит участок в парке. В «Стеелмар Скандинавия» заявили, что строительство не нарушит права по сохранению благоприятной среды. Апелляцию застройщика во вторник, 3 апреля, оставили без удовлетворения.

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«Стеелмар Скандинавия» не раз пыталась снять статус охраняемых объектов с некоторых частей территории. В 2016 году шведской компании запретили строить коттетджи на участке, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Баболовский парк – один из наиболее известных в Пушкине. В 2013 году Законодательное собрание внесло его в список зон зеленых насаждений общего пользования. Через год парк стал частью музея-заповедника «Царское село».