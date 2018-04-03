Смольный ведет поиски инвесторов для сети развлекательных парков за 20 млрд рублей

Правительство Петербурга подыскивает инвесторов для сети развлекательных парков, сообщает «Фонтанка.ру». До 2026 года на их создание планируют привлечь почти 20 млрд рублей.

Проект сети парков комитет по инвестициям разработал вместе с ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» – российским филиалом международной консалтинговой компании американского происхождения – McKinsey&Company.

Один из них оборудуют аттракционами, он должен будет до 10 тыс. человек в день; развлекательно-образовательный парк рассчитан на 3 тыс. человек в день и должен быть оборудован площадками с интерактивным научно-техническим оборудованием. Есть и отдельный научно-технический парк, где будут демонстрироваться достижения науки и техники в интерактивной форме. Все эти объекты должны появиться в 2022 году.

Круглогодичный развлекательно-исторический парк с азиатским уклоном, концертным залом и тематическими ресторанами будет принимать до 5 тыс. человек. Планируется также создать экстремальный парк, включающий в себя скалодром, аэротрубу, веревочный парк и батуты, этноремесленный парк со студиями декоративно-прикладного творчества и шоу-парк для различных фестивалей. Эти объекты появятся в городе на Неве до 2026 года.

Читайте также:

Петербургский горсуд отказал «Стеелмар Скандинавия» в застройке Баболовского парка



«Проект уникален тем, что это системный подход. То есть несколько парков могут быть посещены за 1 – 2 дня. Такого нигде нет, есть единичные парки. Но мы хотели объединить все в один проект», – сказала глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

По ее словам, инвесторам могут предложить либо создать УК со 100% собственностью города, с тем чтобы с течением времени доля города в компании уменьшалась, либо профинансировать строительство на основе концессии или схему государственно-частного партнерства (ГЧП).

По предварительным данным, научно-технический парк разместится на улице Хлопина, энторемесленный - на Московском шоссе в Колпино, развлекательно-образовательный – на Прогонной улице, парк аттрационов – на Лагерном шоссе. Еще два парка собираются разместить в районе деревни Куттузи (недалеко от Горелово) и в районе Петергофа и Стрельны.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.