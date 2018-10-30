Беглов раскритиковал чиновников за проблемы с развитием общественного транспорта

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов резко раскритиковал чиновников во время рассмотрения вопроса о поправках в Генеральный план города.

В частности, Беглов остался недоволен исключением из Генплана Баболовского и Отдельного парков в Пушкине. Он потребовал предоставить справку о причинах такого решения.

Помимо этого, чиновники не смогли ответить на вопрос об актуальном количестве жителей коммунальных квартир в Северной столице.

Также Беглов раскритиковал ситуацию с общественным транспортом. Он спросил у главы комитета по градостроительству Владимира Григорьева, устраивает ли его обстановка, на что получил утвердительный ответ.

«У нас метро нехорошо развивается. Маршрутки обирают наших жителей. А жилая застройка опережает и социалку, и транспортную инфраструктуру. Сходите в приемную правительства, почитайте обращения граждан», – передает «Фонтанка» слова Беглова.

Глава комитета по развитию инфраструктуры заверил врио губернатора, что новые станции на Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линиях откроют в 2023-2025 год.

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Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что не все экономические прогнозы правительства Петербурга сбываются. Он предложил брать пример «с наших врагов», то есть с западных компаний, которые лучше справляются с предсказанием развития городов.