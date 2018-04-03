  • 4 Апрель 2018
USD 04.04.2018 57.5375 +0.2525
USD ММВБ 12:17 57.8615  
EUR 04.04.2018 70.9207 +0.3169
EUR ММВБ 12:17 71.1080  
Нефть($) 04.04.2018 67.25 1.32
Нефть(p) 04.04.2018 3869.40 +92.60

Картина дня: годовщина теракта в метро, Баболовский парк и грядущее потепление

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Как СК России установил всех причастных к теракту, когда потеплеет в городе на Неве и почему остановили застройку Баболовского парка.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стала новость о том, что Следственный комитет установил всех причастных к теракту в петербургском метро. Первыми об этом среди городских СМИ написали «Мой район» (08:40), «Водитель Петербурга» (09:40) и «Невские новости» (09:55). Федеральные СМИ освещали годовщину теракта и новости, связанные с ним, не менее активно. Практически каждое издание вспомнило о событиях, произошедших 3 апреля 2017 года.

Следователи установили личности всех причастных к теракту в петербургском метрополитене. В частности, личность заказчика, организатора и исполнителей преступления. По их данным, теракт совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ».

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации», — отметили в СК России.

Найти террористов удалось при помощи «электронных следов», остающихся при использовании различных способов связи. В настоящее время обвинение предъявлено 11 людям, которые сейчас находятся под стражей.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стало решение Горсуда по застройке Баболовского парка. Оперативнее всех событие осветили «ЗакС.ру» (14:35), «Фонтанка.ру» (16:05) и «Санкт-Петербург.ру» (16:50). Среди федеральных СМИ наболее полно данную тему отслеживал ТАСС.

Компании «Стеелмар Скандинавия», которая собиралась застроить Баболовский парк в Пушкине, в очередной раз отказали в суде. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону градозащитников, поддержав ранее принятое решение о споре. Летом 2017 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал задание на разработку проекта по приспособлению участка в парке к современному использованию. Предполагалось, что на территории памятника построят 71 коттедж и сопутствующую инфраструктуру.

Активисты, вставшие на защиту самого большого парка Пушкина, подали в суд на КГИОП. В конце января 2018 года суд частично удовлетворил требования координатора движения «Гражданин Пушкин» Александра Беляева и юриста Павла Шапчица и признал задание незаконным. Решение оспорил застройщик, которому принадлежит участок в парке. В «Стеелмар Скандинавия» заявили, что строительство не нарушит права по сохранению благоприятной среды. Сегодня, 3 апреля, апелляцию застройщика оставили без удовлетворения.

Третьей темой дня по «Монитору» стало грядущее потепление в городе на Неве. Первыми об оттепели написали «Деловой Петербург» (17:55), «Водитель Петербурга» (18:35) и «Газета Петербурга» (18:38). Федеральные СМИ изменениями в петербургском климате не заинтересовались.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в четверг, 5 апреля, повысится до +13 градусов тепла. Несмотря на тепло, ночью будут легкие заморозки до -2 градусов. Теплая погода в городе продержится чуть больше недели. К концу апреля, в 20-х числах, столбик термометра будет показывать уже +2 градуса тепла.

Прошедший март стал одним из самых холодных в Петербурге за последние пять лет. Среднемесячная температура оказалась ниже нормы на 2,2 градуса. Более холодным первый месяц весны был только в 2005 и 2006 и 2013 годах.

Самыми оперативными петербургскими СМИ стали «Фонтанка.ру», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пасха в Петербурге: где отметить Воскресение Христово

    Православные Северной столицы 8 апреля отпразднуют главный день Воскресения Иисуса Христа. На пасхальной неделе пройдут выставки, концерты, мастер-классы и многое другое, точно не заскучать.

    читать далее →

    «Лучше йогурта по утрам»: топ-6 баров с домашними настойками в Петербурге

    Настойки на фейхоа, беконе, тамардинах – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, где можно не только выпить, но и вылечиться.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: рефинансирование кредита

    Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», пройдя самостоятельно весь путь человека, решившего рефинансировать кредит, убедился: сомневаться не надо, надо действовать.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз
    23.03.18
    Чемпионат мира по хоккею 2018 – дневник турнира
    23.03.18
    Чемпионат мира по футболу 2018 – дневник турнира
    22.03.18
    Посещаем надежный автосалон для приобретения машины

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram