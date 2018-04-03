Картина дня: годовщина теракта в метро, Баболовский парк и грядущее потепление

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стала новость о том, что Следственный комитет установил всех причастных к теракту в петербургском метро. Первыми об этом среди городских СМИ написали «Мой район» (08:40), «Водитель Петербурга» (09:40) и «Невские новости» (09:55). Федеральные СМИ освещали годовщину теракта и новости, связанные с ним, не менее активно. Практически каждое издание вспомнило о событиях, произошедших 3 апреля 2017 года.

Следователи установили личности всех причастных к теракту в петербургском метрополитене. В частности, личность заказчика, организатора и исполнителей преступления. По их данным, теракт совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ».

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации», — отметили в СК России.

Найти террористов удалось при помощи «электронных следов», остающихся при использовании различных способов связи. В настоящее время обвинение предъявлено 11 людям, которые сейчас находятся под стражей.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стало решение Горсуда по застройке Баболовского парка. Оперативнее всех событие осветили «ЗакС.ру» (14:35), «Фонтанка.ру» (16:05) и «Санкт-Петербург.ру» (16:50). Среди федеральных СМИ наболее полно данную тему отслеживал ТАСС.

Компании «Стеелмар Скандинавия», которая собиралась застроить Баболовский парк в Пушкине, в очередной раз отказали в суде. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону градозащитников, поддержав ранее принятое решение о споре. Летом 2017 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал задание на разработку проекта по приспособлению участка в парке к современному использованию. Предполагалось, что на территории памятника построят 71 коттедж и сопутствующую инфраструктуру.

Активисты, вставшие на защиту самого большого парка Пушкина, подали в суд на КГИОП. В конце января 2018 года суд частично удовлетворил требования координатора движения «Гражданин Пушкин» Александра Беляева и юриста Павла Шапчица и признал задание незаконным. Решение оспорил застройщик, которому принадлежит участок в парке. В «Стеелмар Скандинавия» заявили, что строительство не нарушит права по сохранению благоприятной среды. Сегодня, 3 апреля, апелляцию застройщика оставили без удовлетворения.

Третьей темой дня по «Монитору» стало грядущее потепление в городе на Неве. Первыми об оттепели написали «Деловой Петербург» (17:55), «Водитель Петербурга» (18:35) и «Газета Петербурга» (18:38). Федеральные СМИ изменениями в петербургском климате не заинтересовались.



По прогнозам синоптиков, температура воздуха в четверг, 5 апреля, повысится до +13 градусов тепла. Несмотря на тепло, ночью будут легкие заморозки до -2 градусов. Теплая погода в городе продержится чуть больше недели. К концу апреля, в 20-х числах, столбик термометра будет показывать уже +2 градуса тепла.



Прошедший март стал одним из самых холодных в Петербурге за последние пять лет. Среднемесячная температура оказалась ниже нормы на 2,2 градуса. Более холодным первый месяц весны был только в 2005 и 2006 и 2013 годах.



Самыми оперативными петербургскими СМИ стали «Фонтанка.ру», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

