Екатерининский парк станет бесплатным для посещения с 20 октября

Администрация Государственного музейного заповедника «Царское Село» решила перевести Екатерининский парк на зимний режим работы раньше срока. Бесплатно погулять по его территории можно будет уже с 20 октября.

На прошедших выходных парк посетило в полтора раза больше людей, чем обычно – 39,2 тысячи человек. Это вызвано аномально теплой погодой в Северной столице. По этой причине вход в парк теперь будет бесплатным до апреля 2019 года.

15 октября температура воздуха в Петербурге побила рекорд 1889 года. Главный синоптик города полагает, что холодать начнет с 18 октября, а первый снег выпадет уже 22 октября.

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В состав музея «Царское село» входят также Александровский и Баболовский парки. Вход в них на протяжении всего года свободный. Недавно в Александровском парке спустя 70 лет отреставрировали павильон «Шапель».