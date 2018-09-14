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В Царском Селе спустя 70 лет отреставрировали павильон «Шапель» (ФОТО)

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© Фото: ГМЗ «Царское Село»
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    Руководство музея-заповедника назвало павильон самым романтическим в Александровском парке.

    В музее-заповеднике «Царское Село» завершили реставрацию павильона «Шапель». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

    Здание в Александровском парке больше 70 лет находилось в аварийном состоянии. По словам руководства, его открытие – главное реставрационное событие года 100-летия заповедника.

    Павильон был построен в XIX веке в виде разрушенной временем готической капеллы. Он сильно пострадал во время Великой Отечественной войны.

    Первые работы по восстановлению «Шапели» выполнили в 2015-2016 годах. Ближе к концу реставрации в июле 2018 года сотрудники музея заложили во флигель в виде петушка капсулу с посланием потомкам.

    Посетить «Шапель» можно в любой день недели с 09:00 до 19:00. Вход в павильон свободный.

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