В Царском Селе спустя 70 лет отреставрировали павильон «Шапель» (ФОТО)

В музее-заповеднике «Царское Село» завершили реставрацию павильона «Шапель». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Здание в Александровском парке больше 70 лет находилось в аварийном состоянии. По словам руководства, его открытие – главное реставрационное событие года 100-летия заповедника.

Павильон был построен в XIX веке в виде разрушенной временем готической капеллы. Он сильно пострадал во время Великой Отечественной войны.

Первые работы по восстановлению «Шапели» выполнили в 2015-2016 годах. Ближе к концу реставрации в июле 2018 года сотрудники музея заложили во флигель в виде петушка капсулу с посланием потомкам.

Посетить «Шапель» можно в любой день недели с 09:00 до 19:00. Вход в павильон свободный.