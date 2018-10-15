Главный синоптик Петербурга: Первый снег в городе ожидается с 22 октября

Первый снег в Петербурге ожидается с 22 октября. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, в третьей декаде октября в городе на Неве начнется похолодание. Значительно температура будет понижаться с 16 октября, а с 20 октября наступит «настоящий холод».

«Первый снег, первый снежинки на дорогах, наледь. Кроме того, опасно, когда ночью температура понижается, возникает вероятность заморозков. Это – рубеж, когда надо менять колеса на автомобиле. С 25 октября будет заметно понижаться средняя температура воздуха, к концу месяца мы ожидаем снег», – передает «Петербургский дневник» слова Колесова.

Синоптик отметил, что в последние годы снег в Петербурге выпадает рано. В 2017 году это случилось 22 октября, а за два года до этого – 6 октября.