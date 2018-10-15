Где пофотографироваться в Петербурге, пока не выпал снег

Стрелка Васильевского острова

Небольшой участок Васильевского острова славится не природой, а архитектурным ансамблем. Возле Ростральных колонн и здания Биржи высажены деревья, рядом с которыми открывается вид на Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Дворцовый мост.

На Стрелке горожане любят смотреть на разведенные мосты и салюты. Осенью даже в обычный день здесь будет не менее красиво, чем во время городских праздников.

Фото: Instagram / @elgolovchenko

Таврический сад

Парк, расположенный неподалеку от станции метро «Чернышевская», существует больше 200 лет. Сад пострадав от наводнения 1924 года и при блокаде Ленинграда. Свой нынешний вид он получил в начале 2000-х годов после второй реставрации.

Горожан и гостей Северной столице в саду привлекает большой пруд, множество дорожек и Таврический дворец. Здесь обитают утки, которые иногда выбираются из воды на сушу.

Где: Потемкинская улица, 2

Фото: Instagram / @anastasia__petushkova, @weltkind255

Петергоф

Знаменитый музей-заповедник «Петергоф» 15 октября перешел на зимний режим работы. В комплексе перестали работать фонтаны, но вход в Нижний парк стал бесплатным.

В Петергофе можно прогуляться до побережья Финского залива, увидеть статую Самсона или исторические домики, которые появились еще при Петре Великом. Фонтанные комплексы даже в выключенном состоянии выглядят величественно.

Где: Разводная улица, 2

Когда: ежедневно с 09:00 до 19:00

Фото: Instagram / @awsterd, @galyuga_mariya

Новая Голландия

Новая Голландия – самое молодое из популярных мест для прогулок в Петербурге. Креативное пространство за пару лет стало важным культурным центром Северной столицы.

На острове постоянно проводят различные мероприятия, ню сюда приятно приходить без конкретной цели. Красивые аллеи с деревьями и исторические здания – прекрасный антураж для проводов осени.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: с понедельника по четверг с 09:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 09:00 до 23:00

Фото: Instagram / @alicelarcher, @irinakams

Сад-партер Смольного

Возле здания правительства Петербурга неподалеку от Смольного собора расположился небольшой сад. Он раскинулся по обеим сторонам от здания бывшего Смольного института благородных девиц.

В советское время в парке установили памятники Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. В саду также находятся четыре фонтана, которые работают до 22 октября, после чего они отправятся на зимовку.

Фото: Instagram / @ecoksuu, @tataurova.katia

Елагин остров

Остров в дельте Невы – один из крупнейших парковых комплексов в центре Северной столицы. В его состав входит ЦПКиО им. Кирова.

Во время прогулки можно пофотографировать не только пожелтевшие листья. Остров известен дворцом-музеем, историческими павильонами и скульптурами.

Когда: ежедневно с 06:00 до 23:00

Сколько: по будням – бесплатно, по выходным и праздничным дням – 100 рублей

Фото: Instagram / @inna.aktanorovich, @alexandragapova

Александровский сад

Александровский сад появился у Адмиралтейства во второй половине XIX века. Вокруг него собраны важнейшие достопримечательности Петербурга – Дворцовая площадь и Эрмитаж, Исаакиевский собор, Медный всадник.

На территории сада установлены памятники известным личностям, в том числе Гоголю и Лермонтову. Местная природа прекрасна сама по себе. Здесь можно встретить десятки видов деревьев и растений.

Где: Адмиралтейский проспект, 1

Фото: Instagram / @dolphin__spb, @julia_comfit