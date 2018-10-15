Температура в Петербурге 15 октября превысила максимум 1889 года

Температура в Петербурге 15 октября побила очередной исторический рекорд. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

Воздух в Северной столице прогрелся до +18,6 градуса и продолжает ползти вверх, отметил Колесов. По его словам, это значительно выше результата 1889 года, когда столбик термометра поднялся до 17,2 градуса тепла.

В городе на Неве подходит к концу бабье лето. Оно началось в середине прошлой недели.

Синоптики обещают, что 20 октября в Петербурге начнется значительное похолодание. Первый снег в Северной столице должен пойти уже в период с 22 октября.