В годовщину теракта в метро в Петербурге представили «Книгу памяти»

Петербургский метрополитен опубликовал в официальном Telegram-канале «Книгу памяти», посвященную жертвам теракта 3 апреля 2017 года.

В 55-страничном издании представлены истории о жизни 15 пассажиров, которые скончались в результате взрыва. Их дополняют пожелания, оставленные неравнодушными к трагедии людьми.

Презентация книги состоялась во вторник, 3 апреля, в первую годовщину теракта. Глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин рассказал, что один экземпляр будет находиться в музее городской подземки.

«Чтобы люди будущих поколений знали, что, к сожалению, в 21 веке в цивилизованном мире, в цивилизованном государстве могут случаться такие бесчеловечные акты», – передает «Интерфакс» слова Гарюгина.

Машинист Александр Каверин, управлявший поездом, в котором произошел взрыв, отметил, что стереть воспоминания о трагедии невозможно.

«Это судьбы людей, у которых погибли любимые близкие люди. Эти 15 человек – потеря для нашего города. Забыть это невозможно. Но нужно извлекать уроки из этих тяжелых событий», – заявил Каверин.

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У станции «Технологический институт» прошла церемония возложения цветов в память о жертвах теракта. Горожане устроили акцию «Тысяча белых роз».

Память жертв трагедии почтили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Северной столицы Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты и члены городского правительства.

В результате теракта в метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Около 100 пассажиров получили ранения.

В среду, 3 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что установлены личности всех причастных к теракту в метрополитене. В ведомстве заявили, что взрыв совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ». В декабре прошлого года соучастник Обид Абдыраимов получил пять лет колонии за «содействие террористической деятельности».