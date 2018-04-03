Губернатор Ленобласти возложил цветы к «Технологическому институту» в годовщину теракта

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы у станции «Технологический институт» в день годовщины теракта в Петербурге. Глава региона прибыл к народному мемориалу на метро, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Дрозденко отметил, что трагедия, случившаяся 3 апреля 2017 года, до сих пор отдается болью в сердцах людей.

«Погибли мирные люди, и сегодня мы вместе с родными и близкими вспоминаем их, и выражаем надежду, что подобное больше не повторится», — заявил губернатор.

Читать также:

Теракт. Год спустя: петербургский метрополитен не может полностью гарантировать безопасность пассажиров

В результате теракта в тоннеле между станциями «Садовая» и «Технологический институт» погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Взрыв унес жизни четырех жителей Ленинградской области.

В день первой годовщины трагедии в Петербурге пройдут несколько траурных мероприятий. В 13:00 в Троице-Измайловском соборе отслужат панихиду по погибшим, а через час состоится церемония возложения цветов у станции метро «Технологический институт». В БКЗ «Октябрьский» состоится благотворительный концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге», на котором ожидается губернатор Георгий Полтавченко.

В среду, 3 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что установлены личности всех причастных к теракту в метрополитене. В ведомстве заявили, что взрыв совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ». В декабре прошлого года соучастник Обид Абдыраимов получил пять лет колонии за «содействие террористической деятельности».