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К годовщине теракта в Петербурге установили личности всех причастных к взрыву

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© Фото: MR7

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Атаку в городской подземке 3 апреля 2018 года устроили члены «радикального исламистского террористического сообщества».

Следователи установили личности всех причастных к теракту в петербургском метрополитене. О завершающей стадии расследования уголовного дела 3 апреля, в годовщину трагедии, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Специалисты Главного управления по расследованию особо важных дел определили личности заказчика, организатора и исполнителей преступления. По их данным, теракт совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ».

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации», — отметили в СК РФ.

Найти террористов удалось при помощи «электронных следов», остающихся при использовании различных способов связи. В настоящее время обвинение предъявлено 11 людям, которые сейчас находятся под стражей.

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Теракт в Петербурге случился 3 апреля 2017 года. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. В результате происшествия погибли 16 человек, включая предполагаемого террориста-смертника.

В декабре 2017 года соучастник теракта Обид Абдыраимов получил пять лет колонии общего режима. Его признали виновным по статье «Содействие террористической деятельности».

В день первой годовщины трагедии в Петербурге пройдут несколько траурных мероприятий. В 13:00 в Троице-Измайловском соборе отслужат панихиду по погибшим, а через час состоится церемония возложения цветов у станции метро «Технологический институт». В БКЗ «Октябрьский» состоится благотворительный концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге», на котором ожидается губернатор Георгий Полтавченко.

Из-за мероприятий в центре Северной столице ограничено движение. До 17:00 3 апреля водители не смогут парковаться на участке Бронницкой улицы от Загородного проспекта до дома № 7. Ограничения действуют и на боковом проезде Загородного проспекта от Бронницкой до Серпуховской улицы.

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