Теракт. Год спустя: петербургский метрополитен не может полностью гарантировать безопасность пассажиров

До трагедии 3 апреля метрополитен работал в режиме предотвращения террористической опасности, но это не помешало террористу проникнуть на его территорию и привести свои планы в действия, унеся за собой жизни многих пассажиров. Все предпринятые сотрудниками метрополитена меры безопасности оказались недостаточны. Но почти сразу после теракта удалось предотвратить еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Сегодня метрополитен еще больше усилил меры безопасности. С 6 апреля Минтранс вводит в петербургском метро новые правила досмотра пассажиров. Теперь сотрудникам метро можно будет досматривать подозрительных пассажиров с помощью металлодетекторов и радиационного контроля, если на то есть веские причины. Рентгенотелевизионные установки, переносные и ручные детекторы металла, а также другие средства обнаружения опасных веществ полиция будет применять в случае, если сработала стационарная рамка.

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Судя по тому, что рамки срабатывают, если не на каждого первого, то на каждого второго пассажира, у сотрудников службы будет возможность досматривают практически всех пассажиров. По словам бывшего начальника Центраобщественных связей ФСБ Александра Михайлова, рамки металлоискателей и магнитные детекторы в общественных местах не могут решить своих задач. «В часы пик при большом количестве народа это невозможно отследить. Когда толпа идет, она вся звенит», – цитирует эксперта РБК. Поэтому, по его словам, антитеррористические меры должны концентрироваться не на безопасности объектов, а на оперативной работе.

«Ни одно метро – ни московское, ни петербургское, ни парижское – не обладает техническими средствами, чтобы предупредить теракт. Тем более что набор технических средств у нас сильно ограничен: это рамки металлоискателей, выборочные проверки полицейских и частных охранных предприятий и тревожные кнопки. Весь этот набор – он больше для показательности. Нам говорят, что вроде как здесь безопасно, хотя на самом деле это не так. Это миллиарды, выброшенные на ветер», – убежден вице-президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

В Петербурге «на ветер» или для обеспечения безопасности метрополитена с 2015 года было выделено, как минимум, 1,3 млрд рублей, подсчитал РБК на основе данных госзакупок. Эти средства пошли на установку и ремонт систем видеонаблюдения, приобретение оборудования для досмотра пассажиров и оплату услуг сотрудников из частных охранных предприятий.

Не повышает уровень безопасности 44-й Федеральный закон о контрактной системе госзакупок, согласно которому необходимо в открытой форме размещать конфиденциальную информацию в полном объеме на сайте. Если эту информацию не выкладывать – это административное правонарушение. Таким образом, появляется противоречие между законами о закупках, о гражданской обороне и транспортной безопасности.

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Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов продвигает законопроект, цель которого – эти противоречия убрать и лишить возможности злоумышленников знакомиться с конфиденциальными сведениями. Законопроект был направлен в правительство, МВД, Счетную палату, Минюст, Минфин, ФАС. Все ведомства, кроме правительства РФ, дали свои заключения. Министерство внутренних дел поддержало инициативу, Минфин и Минюст – нет. Счетная палата предлагает регулировать вопрос актом правительства без внесения изменений в сам 44-й Федеральный Закон о госзакупках.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В минувший год новостные ленты были полны сообщений об оставленных в метро вещах – их проверка приостанавливала работу станций от трех минут до одного часа. По словам помощника начальника ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Алексея Данке, в феврале 2018 года сотрудники управления 60 раз спускались в метро для осмотра брошенных вещей, а в марте уже 20 раз.

Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок и Мария Щербакова выступили с инициативой дополнить правила пользования петербургским метрополитеном пунктами, которые запрещают пассажирам оставлять свой багаж без присмотра. В случае положительного ответа парламентарии намерены изменить закон об административных правонарушениях, чтобы штрафовать забывчивых пассажиров.

Сегодня пренебрежение правилами пользования метрополитеном не подлежит административному наказанию. Если происходит нарушение общественного порядка, то обращаются к сотрудникам полиции.

Борется метрополитен также и с попрошайками, музыкантами, торговцами. Если за нелегальную торговлю полагается штраф, то с попрошайками дело обстоит сложнее. «Ни в уголовном, ни в административном кодексе нет никакого наказания за попрошайничество. Мы их просто выпроваживаем за территорию метрополитена, а они возвращаются обратно буквально через десять минут. Мы реагируем на них, но количество таких случаев несоизмеримо с количеством тех сотрудников, которые должны за этим следить. Если увеличить штат службы безопасности, это скажется на проездном тарифе», – рассказал о проблеме Игорь Выборнов.

Фото: Вадим Анцупов / РИА «Новости»

Комитет по транспорту подготовил свои дополнения к правилам пользования петербургским метро. Согласно проекту новых правил, пассажирам планируют запретить «приставать к гражданам с предложениями купли-продажи, обмена, а также в целях гадания» и «заниматься попрошайничеством». Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» днем 3 апреля стал главной трагедией 2017 года не только для России, но и для мира. В теракте пострадали 103 человека, погибли 15 человек и сам террорист. По версии следствия, взрыв устроил смертник Акбаржон Джалилов. В рамках расследования были арестованы 11 человек, среди которых – братья Азимовы. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием «Катиба аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»), предположительно связанная с террористами из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

Метрополитен выплатил всем пострадавшим и родственникам погибших компенсацию на общую сумму примерно 54 млн рублей. В прошлом году общественность выразила негодование из-за неполных выплат компенсаций пострадавшим в теракте. Согласно официальным данным правительства Петербурга, без выплат остались 15 пострадавших. Из 82 заявлений право на получение материальной помощи получили 67 человек. При этом активисты сообщали о 25 людях, не получивших денег от государства.

К годовщине теракта в петербургской подземке подготовили «Книгу памяти». В нее включены воспоминания родственников и друзей погибших, фотографии, записки, которые неравнодушные граждане оставляли на стихийном мемориале. Презентация книги пройдет в здании Управления метрополитена 3 апреля 2018 года, после возложения цветов к стене наземного вестибюля станции «Технологический институт». Об этом представители петербургской подземки отчитались на брифинге, посвященном годовщине теракта. Однако на прямой вопрос журналистов, исключена ли вероятность повторения трагедии, заместитель начальника петербургского метрополитена Игорь Выборнов ответа дать не смог.