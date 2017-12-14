Соучастник теракта в петербургском метро получил пять лет колонии

Московский окружной военный суд признал гражданина Киргизии Обида Абдыраимова виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Вербовщик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» проведет пять лет в колонии общего режима.

Во время заседания 39-летний Абдыраимов признал свою вину и согласился с особым порядком процесса (без исследования доказательств и допросов свидетелей). Он рассказал, что вербовал потенциальных «клиентов» у Соборной мечети и Апраксина двора. Среди них и Акбаржон Джалилов, считающийся исполнителем теракта в петербургском метро.

Взрыв в вагоне подземки прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта пострадали почти 100 человек, из них 16 граждан, включая предполагаемого смертника, погибли.