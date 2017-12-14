  • 14 Декабрь 2017
USD 15.12.2017 58.7082 -0.4364
USD ММВБ 15:17 0  
EUR 15.12.2017 69.4048 -0.0605
EUR ММВБ 15:17  
Нефть($) 14.12.2017 62.18 0.51
Нефть(p) 14.12.2017 3650.48 +3.03

Соучастник теракта в петербургском метро получил пять лет колонии

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

Вербовщик «Исламского государства» признал свою вину и согласился с особым порядком процесса.

Московский окружной военный суд признал гражданина Киргизии Обида Абдыраимова виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Вербовщик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» проведет пять лет в колонии общего режима.

Во время заседания 39-летний Абдыраимов признал свою вину и согласился с особым порядком процесса (без исследования доказательств и допросов свидетелей). Он рассказал, что вербовал потенциальных «клиентов» у Соборной мечети и Апраксина двора. Среди них и Акбаржон Джалилов, считающийся исполнителем теракта в петербургском метро.

Взрыв в вагоне подземки прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта пострадали почти 100 человек, из них 16 граждан, включая предполагаемого смертника, погибли.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    "Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

    Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram