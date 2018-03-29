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В Петербурге 3 апреля в годовщину теракта проведут панихиду и благотворительный концерт

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© Фото: vk.com/spb_today

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У станции метро «Технологический институт», где случилась трагедия, пройдет возложение цветов.

В Петербурге 3 апреля проведут памятные мероприятия, посвященные годовщине теракта в метро, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

В 13:00 в Измайловском соборе отслужат панихиду по погибшим, в 14:00 состоится возложение цветов у станции метро «Технологический институт».

Ровно в два часа дня в БКЗ «Октябрьский» начнется благотворительный концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге». Предположительно, его откроют актеры Андрей Ургант и Анна Ковальчук. На мероприятии ожидается губернатор города Георгий Полтавченко.

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Взрыв в вагоне подземки прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта пострадали почти 100 человек, из них 16 граждан, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, погибли.

Соучастника теракта Обида Абдыраимова Московский окружной суд признал виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Вербовщик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» проведет пять лет в колонии общего режима.

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