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Теракт в метро Петербурга оценили в 150 тыс. рублей

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© Фото: dp.ru

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За этот год в России заморозили активы террористов на 6 млн рублей.

Теракт в петербургской подземке обошелся его организаторам в 150 тыс. рублей, заявил  глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

За 2017 год в России заморозили активы предполагаемых террористов на сумму около 6 млн рублей. Как уточнил Чиханчин, блокировка счетов  предотвращает конкретные действия террористов.

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Глава Росфинмониторинга отметил, что его ведомству удалось выстроить неплохие взаимоотношения на международной площадке по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом. В первую очередь это касается стран Центральной Азии. 

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

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