У «Технологического института» 3 апреля ограничат движение из-за траурной акции

В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за акции памяти жертв теракта в метро.

Изменения будут действовать во вторник, 3 апреля с полуночи до 17:00, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Водители не смогут парковаться на участке Бронницкой улицы от Загородного проспекта до дома №7. Также ограничения действуют на боковом проезде Загородного проспекта от Бронницкой до Серпуховской улицы.

Траурную акцию у станции метро «Технологический институт» проведет комитет по социальной политике. В 14:00 у стен наземного вестибюля состоится возложение цветов.

В Троице-Измайловском соборе отслужат панихиду по погибшим в теракте. В БКЗ «Октябрьский» состоится благотворительный концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге», на котором ожидается губернатор Георгий Полтавченко.

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В результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Всего пострадали около 100 человек.

В декабре 2017 года соучастник теракта Обид Абдыраимов получил пять лет колонии общего режима. Его признали виновным по статье «Содействие террористической деятельности».

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